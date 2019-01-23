ФОТО. "Снежная радуга" и восход солнца зимним днем в Веселаве

Нет никакого сомнения в том, что многим из нас хотелось бы весны, тепла и зеленых деревьев. Но, согласитесь, зима тоже может быть удивительно красивой. Фотограф Каспар Далецкис в очередной раз демонстрирует нам как выглядит – на сей раз зимняя – Веселава.

Foto: Kaspars Daļeckis

Каспару удалось запечатлеть как красочный восход солнца, так и солнечный зимний день, но самое удивительное, по словам фотографа, это "снежная радуга", которая также есть на фотографиях.

Что можно еще посмотреть в Веселаве?



Веселава также может похвастаться неплохо сохранившейся усадьбой. Это очень красивое и легендарное место в самом центре Видземе, а Веселавский господский дом – лишь одно из 12 зданий большого поместья с парком и прудом.

Первые упоминания об усадьбе появились еще в начале XVII века, а создателем усадьбы считается старейшина волости Петерис Веселавскис. Именно от его фамилии, которая со временем "потеряла" букву "к", и образовалось название волости и самого поместья.

Нынешнее центральное здание было возведено в 1841 году на месте старого сгоревшего дома. Находится оно на большом овальном острове, что придает ему сходство со средневековыми замками.

Есть в усадьбе и собственное приведение – девушка, которая не хотела выходить замуж за барона. Считается, что она регулярно появляется в доме перед крупными мероприятиями в нем и играет на пианино.