ФОТО. Средиземноморская красота в Курземе: бирюзовое озеро Лачкрога

"Такое же голубое и прозрачное, как Средиземное море! - с восторгом сказал о курземском озере Лачкрога фотограф Эгон Лацис. - Вода такая чистая, что кажется — ее можно пить. В прошлом году был на Кипре и могу смело заявить, что здесь вода даже прозрачнее и, конечно, чище, чем в Средиземном море. Думаю, это озеро станет открытием для всей Латвии".
Как рассказал Tūrismagids фотограф и путешественник, информацию о красивом озере Лачкрога он нашел в интернете, но она была очень скупой — удалось обнаружить лишь пару фотографий с кратким описанием. Поэтому в выходные Эгон сам отправился на поиски озера. Оказалось, что найти его нетрудно — озеро находится в 200 метрах от дороги, и до него можно дойти пешком. "Ни одного знака, указывающего на частную собственность, не заметил. Неподалеку только был частный дом, выглядевший заброшенным. Место довольно пустынное", - сказал Эгон.
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Paradise isn't always tropical 🌲💦 #Latvia #Renda #priedes #blueturquoise #enjoylatvia #roamlatvia #bluelagoon #zilālagūna #turquoisewater #Thisislatvia #lsmfoto #bluewater #ezers #pinetrees #water_brilliance #turquoise #dabastaka #latvia_in #visit_latvia #withgalaxy #lāčkrogaezers #bluelake #manssamsung #riyets #latvia_online #latviannature #latvijasdaba #latvija #visitkuldiga
Когда вы подойдете к озеру, перед вами откроется очень красивый пейзаж, а вода в нем такая прозрачная, что видно дно. Озеро окружает смешанный лес. Этот необычный природный объект возник на месте известкового карьера, благодаря чему поступающая в водоем родниковая вода приобрела такой цвет. Фотограф рекомендует ехать к озеру в ясный солнечный день, когда оно смотрится наиболее красиво.
Озеро находится недалеко от Ренды, где есть и другие интересные природные объекты, например, Ивандские водопады. А о том, что еще можно посмотреть в долине Абавы, мы рассказывали здесь.