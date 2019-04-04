ФОТО. Средиземноморская красота в Курземе: бирюзовое озеро Лачкрога

Delfi Turgid
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ФОТО. Средиземноморская красота в Курземе: бирюзовое озеро Лачкрога
Foto: Egons Lacis

"Такое же голубое и прозрачное, как Средиземное море! - с восторгом сказал о курземском озере Лачкрога фотограф Эгон Лацис. - Вода такая чистая, что кажется — ее можно пить. В прошлом году был на Кипре и могу смело заявить, что здесь вода даже прозрачнее и, конечно, чище, чем в Средиземном море. Думаю, это озеро станет открытием для всей Латвии".

Как рассказал Tūrismagids фотограф и путешественник, информацию о красивом озере Лачкрога он нашел в интернете, но она была очень скупой — удалось обнаружить лишь пару фотографий с кратким описанием. Поэтому в выходные Эгон сам отправился на поиски озера. Оказалось, что найти его нетрудно — озеро находится в 200 метрах от дороги, и до него можно дойти пешком. "Ни одного знака, указывающего на частную собственность, не заметил. Неподалеку только был частный дом, выглядевший заброшенным. Место довольно пустынное", - сказал Эгон.


Когда вы подойдете к озеру, перед вами откроется очень красивый пейзаж, а вода в нем такая прозрачная, что видно дно. Озеро окружает смешанный лес. Этот необычный природный объект возник на месте известкового карьера, благодаря чему поступающая в водоем родниковая вода приобрела такой цвет. Фотограф рекомендует ехать к озеру в ясный солнечный день, когда оно смотрится наиболее красиво.

Озеро находится недалеко от Ренды, где есть и другие интересные природные объекты, например, Ивандские водопады. А о том, что еще можно посмотреть в долине Абавы, мы рассказывали здесь.

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Delfi Turgid

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