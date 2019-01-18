ФОТО. Там будет город-сад. Это — первая ВИЗУАЛИЗАЦИЯ нового парка у санатория "Кемери"

Юрмальская городская дума приступила к реализации проекта по ревитализации территории санатория "Кемери". Планируется возродить парк, реконструировать водонапорную башню и построить туристический центр.

Строительные работы планируется начать в первой половине этого года, сейчас еще идет конкурс и Юрмальская дума пока не решила, кто же освоит 8,7 млн. евро (из них почти шесть миллионов — из фондов ЕС). Закончить работы надо будет за 18 месяцев.

За полтора года победитель конкурса должен будет привести в порядок культурно-историческую территорию парка и его окрестностей, включая павильон-ротонду, лодочную пристань у островка Любви, сероводородный павильон и т.д. Проект включает в себя постройку новых и обновление существующих дорожек, починку мостов, обновление насаждений везде, включая "партер" около здания бывшего санатория "Кемери", а в будущем — гостиницы.

Строительный проект и визуализацию жемчужины Юрмалы разработало бюро Livland Group.

Помимо этого самоуправление работает и над созданием в Кемери многофункционального образовательного центра. В нем будут постоянные и временные экспозиции, посвященные окрестной природе, учебно-научный центр, лаборатории для занятия химией, физикой, биологией и географией. Часть помещений будут сданы предпринимателям, желающим работать в соответствии с тематикой центра. Пока этот проект находится на стадии разработки строительного проекта. Предполагается, что его реализация начнется в первой половине 2020 года, а общая стоимость составит порядка 11,7 млн. евро из которых пять миллионов будут привлечены из средств фондов ЕС.