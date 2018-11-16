ФОТО. Тогда и сейчас: как Латвия изменилась за 100 лет (ЧАСТЬ 2)

Delfi Turgid
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Руйенская церковь
ФОТО. Тогда и сейчас: как Латвия изменилась за 100 лет (ЧАСТЬ 2)
Foto: atklātne – autors Krišjānis Vīburs. Māra Loca kolekcija. Mūsdienu - Māris Locs

Латвия за последние 100 лет много пережила и, разумеется, сильно изменилась. Какие-то места затопили, по другим прошли новые шоссе, построены новые улицы, снесены, построены и снова снесены дома. Все это есть в проекте, посвященном 100-летию Латвии "Говорят пейзажи. Разнообразие природы в латвийских пейзажах". В его рамках можно увидеть фотографии различных мест Латвии, сделанные много десятков лет назад — и сейчас.

Вернуться в прошлое предлагает фотограф и краевед Марис Лоцс, который с 1990-х годов XX века собирает свою коллекцию старинных фотографий. А затем ищет эти места сегодня и пытается повторить фото с той же точки, в то же время суток и время года. Сейчас его коллекция оцифрована.

Латвийский фонд природы приглашает всех присылать свои фотографии, на которых видны различные места в Латвии. И не забудьте добавить небольшие описания, которые придают запечатленному на фото, жизни и значения. Фото можно загрузить на сайте "Ainavas runā". Следить за проектом — https://www.facebook.com/ainavasruna/ на Facebook.

Это вторая публикация на эту тему. Первую часть с еще большим количеством фотографий можно найти здесь.

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Руйенская церковь

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Delfi Turgid

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