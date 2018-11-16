ФОТО. Тогда и сейчас: как Латвия изменилась за 100 лет

Латвия за последние 100 лет много пережила и, разумеется, сильно изменилась. Какие-то места затопили, по другим прошли новые шоссе, построены новые улицы, снесены, построены и снова снесены дома. Все это есть в проекте, посвященном 100-летию Латвии "Говорят пейзажи. Разнообразие природы в латвийских пейзажах". В его рамках можно увидеть фотографии различных мест Латвии, сделанные много десятков лет назад — и сейчас.
Вернуться в прошлое предлагает фотограф и краевед Марис Лоцс, который с 1990-х годов XX века собирает свою коллекцию старинных фотографий. А затем ищет эти места сегодня и пытается повторить фото с той же точки, в то же время суток и время года. Сейчас его коллекция оцифрована.
Латвийский фонд природы приглашает всех присылать свои фотографии, на которых видны различные места в Латвии. И не забудьте добавить небольшие описания, которые придают запечатленному на фото жизни и значения. Фото можно загрузить на сайте "Ainavas runā". Следить за проектом — на Facebook.
А вот несколько интересных примеров того, что есть в коллекции проекта.
- 1. Озеро Мазайс Пленцис в Ляудонской волости
- 2. Валмиера
- 3. Тукумс
- 4. Салдус
- 5. Вид на долину реки Гауя с Райской горы
- 6. Мост через Салацу
- 7. Загадка озера Царманя
- 8. Озеро Дридзис
- 9. Дорога Скайста — Дагда
- 10. Холм Саулескалнс
- 11. Вид с Саулескалнса на озеро Дридзи
- 12. Озеро Зиргу
- 13. Долина Даугавы с 10-латовика
- 14. Берег Даугавы между Даугавпилсом и Краславой
- 15. Три храма Даугавпилса
- 16. Раунаская идиллия
- 17. Озеру Векю на севере
- 18. Утес Звартес
- 19. Делинькалнс в Алуксненском крае
- 20. Мост через Гаую в Гауене
- 21. Озеро Пуллана
- 22. Даугава у Кокнесе до и после затопления
- 23. Айзкраукле
- 24. Танк у Эргли