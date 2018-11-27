ФОТО. В Царникаве открывается самый длинный в Латвии променад к морю

В субботу, 1 декабря в Царникаве состоится торжественное открытие самого длинного променада в Латвии с твердым покрытием. Дорожка, протяженностью 1800 метров, ведет через природный парк «Пиеюра» прямо к морю.

Новый променад – единственный в своем роде. Мало того, что длина дорожки с жестким покрытием составляет почти два километра, так она еще и расположена на территории природного парка "Пиеюра", который находится на охраняемой территории "Натура 2000", поэтому строительство набережной проводилось в особых обстоятельствах - уважая природу и соблюдая инструкции экологических служб.

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В дюнной зоне бетонную плитку сменяют доски, а перед выходом на море обустроена деревянная смотровая площадка.

Вдоль променада расположены пять зон отдыха со скамейками, велосипедами и мусорными ведрами, а также туалет, который работает в течение летнего сезона. Кроме того на набережной установлен встроенный счетчик посетителей для оценки количества людей, пользующихся этим маршрутом.