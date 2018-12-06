ФОТО. В Даугавпилсе откроется каток со специально сделанной ледовой дорожкой

Delfi Turgid
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ФОТО. В Даугавпилсе откроется каток со специально сделанной ледовой дорожкой
Foto: Daugavpils pilsētas dome

8 декабря в Даугавпилсе пройдет открытие единственного в своем роде катка в Прибалтике – к обычной ледовой площадке для катания на коньках его создатели присоединили прогулочную трассу длиной в 120 метров, по которой также сможет неторопливо прокатиться любой желающий.

ФОТО. В Даугавпилсе откроется каток со специально сделанной ледовой дорожкой
Foto: Daugavpils pilsētas dome

Каток на площади Виенибас будет открыт с 8 декабря до 10 марта по рабочим дням с 14.00 до 22.00 (профилактическое обслуживание катка 16.00 – 17.00, 19.00 – 20.00), по выходным с 11.00-22.00 (профилактическое обслуживание катка 13.00 – 14.00, 16.00 – 17.00, 19.00 – 20.00).

ФОТО. В Даугавпилсе откроется каток со специально сделанной ледовой дорожкой
Foto: Daugavpils pilsētas dome

Можно приходить со своими коньками или получить их у катка совершенно бесплатно.

ФОТО. В Даугавпилсе откроется каток со специально сделанной ледовой дорожкой
Foto: Daugavpils pilsētas dome

Предполагается, что каток поработает до 10 марта.

Source info

Delfi Turgid

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