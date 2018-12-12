ФОТО. В Даугавпилсском крае появилась резиденция Деда Мороза

До Рождества осталось менее двух недель, но если вы хотите прочувствовать ощущение праздника уже сейчас, то отправляйтесь в открывшуюся в Даугавпилсском крае резиденцию Деда Мороза "Буртниеки". Вы найдете ее в Калкунской волости.

Главным местом в резиденции является, разумеется, дом деда Мороза, где он принимает всех посетителей, рассказывает о доме и слушает выступления самых маленьких гостей.

Впрочем, дети могут не только порадовать Деда Мороза стихами в собственном исполнении. Здесь также регулярно проводятся театральные представления (на них можно попасть каждые выходные, а также в период с 22 по 26 декабря), а также работает мастерская гномиков. В последней можно встретиться с помощниками Деда Мороза – гномами и эльфами, а также написать деду Морозу письмо.

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Самые смелые же смогут побывать в Пещере страха, которая расположена в подвале дома, потому что считается, что негативные эмоции должны храниться где-то в подполье. Там вы сможете встретиться со своими страхами и побороть их раз и навсегда.