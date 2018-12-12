ФОТО. В Даугавпилсском крае появилась резиденция Деда Мороза

Delfi Turgid
Оставить комментарий
ФОТО. В Даугавпилсском крае появилась резиденция Деда Мороза
Foto: Publicitātes attēli

До Рождества осталось менее двух недель, но если вы хотите прочувствовать ощущение праздника уже сейчас, то отправляйтесь в открывшуюся в Даугавпилсском крае резиденцию Деда Мороза "Буртниеки". Вы найдете ее в Калкунской волости.

Главным местом в резиденции является, разумеется, дом деда Мороза, где он принимает всех посетителей, рассказывает о доме и слушает выступления самых маленьких гостей.

Впрочем, дети могут не только порадовать Деда Мороза стихами в собственном исполнении. Здесь также регулярно проводятся театральные представления (на них можно попасть каждые выходные, а также в период с 22 по 26 декабря), а также работает мастерская гномиков. В последней можно встретиться с помощниками Деда Мороза – гномами и эльфами, а также написать деду Морозу письмо.

ФОТО. В Даугавпилсском крае появилась резиденция Деда Мороза
Foto: Publicitātes attēli

Самые смелые же смогут побывать в Пещере страха, которая расположена в подвале дома, потому что считается, что негативные эмоции должны храниться где-то в подполье. Там вы сможете встретиться со своими страхами и побороть их раз и навсегда.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО: Таллиннская рождественская ярмарка стала лучшей в Европе

ФОТО: Таллиннская рождественская ярмарка стала лучшей в Европе

ФОТО. В Лондоне построили огромный пряничный город

ФОТО. В Лондоне построили огромный пряничный город

ФОТО. В Риге проходит фестиваль

ФОТО. В Риге проходит фестиваль "Путь рождественских елок"

Рижские маршруты

История Гризинькалнса: вымысел о событиях 1905 года и дом, построенный для слежки за другими
ФОТО. Сказочный Огре в праздничном украшении

ФОТО. Сказочный Огре в праздничном украшении

ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю

ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю (1)

ФОТО. В Даугавпилсском крае появилась резиденция Деда Мороза

ФОТО. В Даугавпилсском крае появилась резиденция Деда Мороза

ФОТО: К Рождеству готовы! Как выглядят главные елки в разных городах Эстонии

ФОТО: К Рождеству готовы! Как выглядят главные елки в разных городах Эстонии

ФОТО: Таллиннская рождественская ярмарка стала лучшей в Европе

ФОТО: Таллиннская рождественская ярмарка стала лучшей в Европе

подробнее
Кристально чистая вода и мелкий песок: Топ-5 лучших пляжей уходящего года

Кристально чистая вода и мелкий песок: Топ-5 лучших пляжей уходящего года

ФОТО: Таллиннская рождественская ярмарка стала лучшей в Европе

ФОТО: Таллиннская рождественская ярмарка стала лучшей в Европе

Ищем красивые и вкусные подарки: ТОП-9 рождественских ярмарок в Риге

Ищем красивые и вкусные подарки: ТОП-9 рождественских ярмарок в Риге (1)

ФОТО. В Даугавпилсском крае появилась резиденция Деда Мороза

ФОТО. В Даугавпилсском крае появилась резиденция Деда Мороза

ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю

ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю (1)

подробнее