ФОТО: В Кулдиге построили новую двухкилометровую тропу для прогулок

Если все любимые места для прогулок исхожены вдоль и поперек, есть смысл отправиться в Кулдигу, где только что открыли новую двухкилометровую тропу.

Начало ее стоит искать по адресу Пилс, 8. Тропа идет по левому берегу Венты и соединяет старый Кулдигский кирпичный мост с новым мостом, не мешая любоваться красотами долины Венты.

Тропа достаточно широка для людей с детскими или инвалидными колясками, она огорожена деревянными перилами, через канавы перекинуты мостки. Позаботились создатели также об освещении, мусорных урнах и скамейках. Вдоль тропы также оборудованы смотровые площадки.

Как это выглядит — смотрите на фото!

Что еще посмотреть в Кулдиге, читайте здесь: "Маршрут выходного дня. Жемчужина Курземе: как провести выходные в Кулдиге".