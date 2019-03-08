ФОТО. В поисках весны: красивые водопады Ивандес

Delfi Turgid
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ФОТО. В поисках весны: красивые водопады Ивандес
Foto: Edgars Butāns

Водопады Ивандес расположены в Ренде Кулдигского края. Два водопада — Валдату и Ивандес румба — находятся по соседству, рассказывает Tūrismagids.

Водопад Ивандес румба — крупнее, его высота — около 2 метров, а ширина — 10 метров. А если вы пройдете метров двести вдоль реки против течения, то увидите второй водопад — Валдату румба, высота которого 1,5 метра, а ширина — 5 метров.

ФОТО. В поисках весны: красивые водопады Ивандес
Foto: Edgars Butāns

Во всей красе эти водопады предстают, когда речка наиболее полноводна — весной во время таяния снегов и осенью, когда идут дожди.

Ивандские водопады весной запечатлел фотограф Эдгар Бутанс, который поделился фотографиями с Tūrismagids.

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