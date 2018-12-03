ФОТО: В Юрмале снова открылся парк световых скульптур

Уже второй год подряд самое темное время года в Юрмале делают немного светлее — в Межапарке в Дзинтаре открылся самый большой (как утверждают организаторы) парк световых скульптур в Латвии.

К уже виденным в прошлом году скульптурам добавили Млечный путь — украшенная "светом" аллея с падающими звездами. Посетителям предлагается гулять по ней и, разумеется, загадывать желания. А вообще же парк площадью 14 га "обжили" медведи, ежи, белки и прочие лесные обитатели. Самая же впечатляющая световая скульптура в этом году (как и в прошлом) – это мостик. Арка в форме волны сделана из LED-гирлянд общей длиной 3,5 километра. Не прошли декораторы и мимо вышки.

Парк света работает каждый день, но по выходным до конца декабря (включая и канун католического Рождества) с 16:00 до 19:00 в нем также работают творческие мастерские и прочие аттракционы для семей с детьми.