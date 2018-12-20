ФОТО. В заповеднике "Большие Кангари" появились новая туристическая тропа и смотровая башня

В Ропажском районе было завершено строительство смотровой башни и природной тропы в заповеднике "Большие Кангари", где теперь каждый желающий сможет насладиться прекрасной прогулкой на природе.

Муниципалитет Ропажи построил 33-метровую смотровую башню с платформой с видом на Кангарское озеро и болото Большие Кангари, в рамках проекта "Создание туристической, природоохранной и оздоровительной инфраструктуры в заповеднике "Большие Кангари"".

Foto: Normunds Reinicāns

В заповеднике также проложена двухкилометровая пешеходная тропа с мостами и смотровой площадкой у озера. Все маршруты снабжены информационными щитами с фотографиями и рассказами о заповеднике и его обитателях.

Foto: Normunds Reinicāns

На тропе также установлен счетчик посетителей для оценки того, сколько людей посещает тропу ежедневно.

Пешеходная дорожка начинается у региональной дороги П4 (Рига-Эргли), где также оборудована автостоянка. Координаты местоположения GPS 56.919732, 24.730131.

Несмотря на то, что тропа уже открыта для посетителей, 11 мая 2019 года здесь будет проведено специальное мероприятие "Лесные истории Кангароса". Цель которого - показать посетителям уникальность заповедника "Большие Кангари".

Напомним, что главными природными ценностями территории являются:

рельеф природного заказника, почва и культурно-исторический пейзаж, которые создают условия для сушествования редких и защищаемых обитателей, в том числе и для месторождения редкого в Латвии желтого ятрышника;

восемь особо защищаемых в Европе биотопов, в том числе, пять – приоритетного значения и два особо защищаемых биотопа в Латвии;

в Латвии и в Европе редкие и защищаемые породы растений, беспозвоночные и птицы; в совокупности на территории заказника до сих пор установлены следующие особо охраняемые породы: 20 растений, три гриба, шесть видов лишайника, две гриба, шесть беспозвоночных, 19 птиц и два вида мелкопитающих.

В природном заказнике находится культурно-исторический памятник государственного значения – Кодерское городище, называется также "кроватью Большого мужа". В заказник входит и болото Большие Кангари и озеро Кангари. На обочине рядом с озером Кангари на берегу созданной природной тропы находится Бурлаккалниньш – место, где раньше прятались разбойники с большой дороги, а во время Второй мировой войны – национальные партизаны под руководством Эзериньша.