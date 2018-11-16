ФОТО: Вандалы повредили камышовую тропу Каниеру в Национальном парке Кемери

Delfi Turgid
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ФОТО: Вандалы повредили камышовую тропу Каниеру в Национальном парке Кемери
Foto: Publicitātes attēli

«Подарок» на 100-летие Латвии преподнесли неизвестные пока личности Латвии и ее гостям — разрушили участок камышовой тропы Каниеру в Национальном парке Кемери. Теперь она будет закрыта до 1 марта 2019 года.

По словам сотрудников Управления по защите природы, вандалы достаточно регулярно портят инфраструктуру парка, но впервые дело дошло до повреждения понтонов, на которых стоит тропа. Из-за этого ремонт будет сложным и долгим. О случившемся уведомлена полиция самоуправления Энгуре.

ФОТО: Вандалы повредили камышовую тропу Каниеру в Национальном парке Кемери
Foto: Publicitātes attēli

Тропа Каниеру на одноименном озере была открыта только в 2013 году и является уникальным туристическим объектом, поскольку проходит через камышовые "лабиринты", являющиеся любимым местом обитания многих видов птиц. Ежегодно ее посещает порядка 50 тыс. человек.

Из-за вандалов все желающие теперь смогут наслаждаться природой озера лишь с нескольких смотровых вышек, поскольку и вторая тропа вдоль озера временно недоступна из-за ремонтных работ на прудящем рядом шоссе.

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Delfi Turgid

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