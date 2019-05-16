ФОТО: Ведущая к морю новая Мангальсальская природная тропа

Иногда кажется, что в Риге уже изучены все места. Но и в столице периодически появляется что-то новое. DELFI Tūrismagids рассказывает о благоустроенной природной тропе в Мангальсале, которую создали в прошлом году.

Из центра Риги добраться до Мангальсалы можно на 24-м автобусе или 224-й маршрутке. Путь займет около часа. Выйдя на конечной остановке, вы почувствуете, будто попали в другой мир. Здесь царят спокойствие и тишина.

На оздоровительной прогулочной тропе, созданной в природном парке "Piejūra", установлены скамейки, урны и спортивные снаряды. Она пролегает через лес и приводит к морю, где есть игровая площадка для детей, а также скамейки и лежаки для отдыха их родителей.