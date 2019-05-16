ФОТО: Ведущая к морю новая Мангальсальская природная тропа

Иногда кажется, что в Риге уже изучены все места. Но и в столице периодически появляется что-то новое. DELFI Tūrismagids рассказывает о благоустроенной природной тропе в Мангальсале, которую создали в прошлом году.
Из центра Риги добраться до Мангальсалы можно на 24-м автобусе или 224-й маршрутке. Путь займет около часа. Выйдя на конечной остановке, вы почувствуете, будто попали в другой мир. Здесь царят спокойствие и тишина.
На оздоровительной прогулочной тропе, созданной в природном парке "Piejūra", установлены скамейки, урны и спортивные снаряды. Она пролегает через лес и приводит к морю, где есть игровая площадка для детей, а также скамейки и лежаки для отдыха их родителей.
Когда вы будете идти по тропе, то заметите, как меняется пейзаж. Сначала вокруг будет просто лес, затем — более болотистое место, а далее — белоснежный песок и красивые сосны. Вы станете спускаться вниз по тропе и сначала почувствуете запах моря, а потом оно окажется прямо перед вами.
Деревянный настил здесь продолжается и идет вдоль дюн. На нем есть штативы для велосипедов, еще одни гимнастические снаряды, а также качели и детские "лазалки". Ну и, конечно, лежаки. Информационный стенд рассказывает о местной флоре.
В прошлом году в парке "Piejūra" построили пять новых прогулочных троп и продлили две существующие. Общая протяженность благоустроенной тропы в Мангальсале составляет почти два километра.
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