ФОТО, ВИДЕО: airBaltic в честь 100-летия Латвии по-особому раскрасил один из своих самолетов

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ФОТО, ВИДЕО: airBaltic в честь 100-летия Латвии по-особому раскрасил один из своих самолетов
Foto: Пресс-фото

Авиакомпания airBaltic в пятницу собрала на специальном мероприятии в международном аэропорту "Рига" своих партнеров и работников, чтобы преподнести уникальный подарок Латвии к ее столетию - особый окрас самолёта Airbus A220-300, говорится в сообщении авиакомпании.

Теперь airBaltic Airbus A220-300 самолёт с регистрационным номером YL-CSL украшает флаг Латвии и название столицы Риги. В рамках мероприятия от имени Латвии подарок принял президент государства Раймонд Вейонис.

Президент Латвии Раймондс Вейонис подчеркнул: "Будучи патроном празднования столетия Латвийского государства, я в двойне рад получить этот подарок, потому что каждый подарок нашей стране в эту годовщину является подарком каждому из нас. Красно-бело-красный флаг - наша святость и наш символ. Он является доказательством решимости наших людей бороться и защищать свою свободу. Спасибо за этот подарок, который позволит нам с гордостью смотреть в небо!"

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил: "Команда airBaltic считает для себя радостью и честью преподнести особый подарок к столетию Латвии, которое является историческим событием для каждого латвийца. Мы чувствуем себя посланниками Латвии в мире и используем каждую возможность рассказать о Латвии как о красивом, успешном и процветающем государстве".

"Теперь флаг Латвии гордо возведётся над нами высоко в небе по всему миру. От имени airBaltic я желаю Латвии дальнейшего процветания и благосостояния, а каждому латвийцу– гордиться своим государством и достижениями как в повседневной жизни, так и летая на этом самолёте," - добавил Мартин Гаусс.

В первые в истории авиакомпании самолет airBaltic покрашен как произведение искусства, изображая символ страны – флаг Латвии. Чтобы создать это произведение искусство, 15 профессиональных маляров работали 1000 часов. Всего в процессе крашения было использовано 250 литров грунта, красок и лака, окрашенному слою достигнув толщину 120 микрон или 0,12 мм.

Напомним, что летом 2019 года airBaltic добавила в свою сеть маршрутов три новых направления из Таллина – в Малагу, Брюссель и Копенгаген. Дополнительно к этому airBaltic начнет прямые полеты по новому маршруту Рига-Штутгарт и Рига – Львов.

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