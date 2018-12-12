ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю

Delfi Turgid
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ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю
Foto: Ilze Cerbule

Если на выходных захочется погулять по сосновому лесу на берегу моря, то почему бы не отправиться в Гарциемс в Царникавском крае, где осенью этого года создана красивая тропа, ведущая прямо к берегу моря?

Пешеходная тропа начинается от улицы Айзвею, у насосной станции, ее длина — 650 метров. Она ведет через природный парк Пиеюра (совсем как эта тропа), визитная карточка которого — покрытые лесом дюны.

Собственно, главная цель создания тропы — сделать так, чтобы люди меньше ходили по самому лесу, который является охраняемым биотопом ЕС. И, одновременно — облегчить жителям и гостям Гарциемса доступ к морю, сделав его более удобным (особенно в такую погоду, как сейчас).

ФОТО, ВИДЕО: Прогулка по новой гарциемской тропе, ведущей к морю
Foto: Ilze Cerbule

Слева от тропы можно увидеть высокие, 16,5 метров в высоту, дюны. Интересно, что если пройти немного на запад, можно дойти до горы Бредес, высота которой почти 29 метров. Никаких указателей нет, но дойти до нее стоит — гора примечательна тем, что она даже выше знаменитых параболических гарциемских дюн (22,2 метра).

Рекомендуем погулять там, но если никак не выбраться — смотрите фото и видео!

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Delfi Turgid

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