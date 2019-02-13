ФОТО, ВИДЕО. Путешествие во времени: как строили Рижский центральный рынок

В честь открытия реконструированного Гастрономического павильона Рижского центрального рынка Латвийский государственный исторический архив предлагает вспомнить, как строили этот рынок, и взглянуть на фото- и видеоматериалы.

Для Риги торговля исторически была силой города и источником его доходов. В Средние века рынок находился возле порта, на площади Альберта, затем — на Ратушной площади, а потом торговцы долгое время располагали свои лавки и будки на берегу Даугавы. Когда торговые ряды стали слишком узкими и грязными, отцы города начали думать о переносе рынка в другое место.

Как рассказывает в своей книге "Легендарный Рижский Центральный рынок" писатель и публицист Эрик Ханбергс, необходимость Центрального рынка в Рижском городском совете обсуждалась уже в 1909-1910 годах, но Первая мировая война отодвинула эти планы до 18 декабря 1922 года. Именно в этот день было принято решение о строительстве Городского Центрального продуктового рынка.

Место для нового рынка нашлось за железнодорожной насыпью, в начале Московского форштадта, где снесли два ряда и что-то еще из 58 красных амбаров (Спикери). "Крестным отцом" рынка считается Клав Лоренцс, тогдашний руководитель отдела торговли совета города. Это он решил использовать для строительства железные конструкции ангаров для дирижаблей, находившиеся в Вайнеде.

Сначала предполагалось оставить ангары в изначальном размере – высотой 37,4 метра, шириной 47,2 метра и длиной 240 метров, но такая высота могла привести к большим перепадам температуры, а столь мощного оборудования, способного обогреть все здание, не было. Поэтому решили использовать только верхние части ангаров, строя основу здания из кирпичей и железобетона.

Споры о том, каким должен быть Рижский центральный рынок, были долгими и напряженными. Был организован международный конкурс, но награжденные проекты не были утверждены как окончательные версии. В итоге проект под руководством городского архитектора Павла Дрейманиса разработали инженеры В. Исаев и Г. Толстой, а также архитектор П. Павлов.

Foto: Latvijas Nacionālais arhīvs

Строительство рынка в Риге началось в 1924 году, но из-за нехватки денег в 1926 году стройку приостановили и вернулись к ней лишь спустя два года. В ноябре 1930 года рынок торжественно открыли, сообщив, что торговцев больше не пустят на набережную Даугавы.

Foto: Latvijas Nacionālais arhīvs

Во время строительных работ случился также инцидент, за которым с интересом следила пресса. Ханберг в своей книге о Центральном рынке цитирует техническую документацию о сносе ангаров: "Фирма ("Stars") совсем не предусмотрела износ металла во время подготовительных работ.[..] Внезапное освобождение троса привело к сильному искривлению всей конструкции, а второй еще более сильный толчок привел к тому, что часть секции упала внутрь ангара". Однако, несмотря на тот факт, что во время строительства часто не хватало денег, упомянутый инцидент стал единственным, когда что-то пошло не так из-за неправильных расчетов.

В итоге высота павильонов составила 20,5 метра, а ширина – 35 метров. На постройку огромных зданий ушло 6 миллионов кирпичей, 2460 тонн металла и 60 тысяч бочек цемента.

Foto: Latvijas Nacionālais arhīvs

Новый рынок был очень современным для той поры: с большими холодильными установками, морозилкой площадью 1258 квадратных метров, лифтами для перевозки грузов во всех ангарах, внушительными складами и входами в погреба, которые обеспечивали поставщикам удобный доступ во все павильоны. Изначально грузы доставляли и по каналу, с которого можно было попасть в павильоны с двух выходов. До Второй Мировой войны товары подвозили и по железной дороге. Еще и в наши дни сохранился перрон и дебаркадер для разгрузки товаров между каналом и современным Мясным павильоном – необычное место для Рижской среды, где позже устраивали выставки и многие другие мероприятия, но в целом его потенциал в наше время не используется.

Открытие рынка в 1930 году.

Рижане стали гордиться самым большим и модернизированным рынком в Европе. Он был удобным, светлым и ухоженным. Крестьяне с удовольствием привозили свои продукты в Ригу.

Больше об истории Рижского центрального рынка и его сегодняшних днях читайте в материале ""Чрево" Риги – Центральный рынок в старых ангарах для дирижаблей".

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