ФОТО: Волшебный узор природного полотна Аматциемса

Даже хорошо знакомые места при взгляде сверху могут оказаться необычно красивыми. Тем более - если эти места довольно живописные. Это в очередной раз доказал аэрофотограф Михаил Игнатс, который запечатлел Аматциемс с высоты птичьего полета, пишет DELFI Tūrismagids.

Поселок Аматциемс находится в Аматском крае. "Это самобытный и нетипичный поселок, жители которого могут наслаждаться волшебством природы в условиях привычного комфорта. Участки не огорожены заборами, что позволяет представителям дикой фауны, оленям, лисам и другим животным, свободно перемещаться по территории", - рассказывается на сайте Аматциемса.