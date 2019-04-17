ФОТО: Волшебный узор природного полотна Аматциемса

Даже хорошо знакомые места при взгляде сверху могут оказаться необычно красивыми. Тем более - если эти места довольно живописные. Это в очередной раз доказал аэрофотограф Михаил Игнатс, который запечатлел Аматциемс с высоты птичьего полета, пишет DELFI Tūrismagids.
Поселок Аматциемс находится в Аматском крае. "Это самобытный и нетипичный поселок, жители которого могут наслаждаться волшебством природы в условиях привычного комфорта. Участки не огорожены заборами, что позволяет представителям дикой фауны, оленям, лисам и другим животным, свободно перемещаться по территории", - рассказывается на сайте Аматциемса.
В свою очередь на сайте Национального парка Гауя EnterGauja об этом поселке сказано: "На небольших холмах и в долинах размещены современные деревянные домики и коттеджи, которые излучают особое тепло... В Аматциемсе природа царит в зеленых пейзажах, в силуэтах домов и садов, а также в каскадах прудов.
Окрестности Аматциемса и берега реки Амата – это вдохновляющие места для прогулок. Прогуляться можно и на территории поселка, уважая тихую и гармоничную жизнь его постоянных жителей".
В Аматциемсе недавно побывали пилот Андрей Асарс и фотограф Михаил Игнатс (AeroLatvija.lv), который и сделал эти снимки. По его словам, люди здесь гармонично живут в живописной природной среде.
Что еще можно посмотреть неподалеку от этого места? Например, Утес Звартес, который образовался в результате размывания рекой Амата находящихся на ее берегу песчаниковых пород. Или можно прогуляться по тропе Иерикю, где есть река, водопады и развалины водяной мельницы. А можно поехать в Цесис или Лигатне, где тоже очень красиво.
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