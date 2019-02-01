ФОТО. Жемчужина древней долины Гауи – Кримулдское поместье

В каждом крае Латвии можно найти по какую-то архитектурную жемчужину. А в Кримулде можно полюбоваться не только прекрасной усадьбой, но еще и великолепной природой, пишет Tūrismagids.

Кримулдское поместье особенное еще и потому, что неподалеку от него находятся три средневековых замка – Турайдский, Сигулдский и Кримулдский.

История Кримулды и поместья

Больше всего историй, связанных с жизнью усадьбы, дошло до наших дней от ее последних хозяев – семьи Ливенов, проживавшей здесь в XIX веке. Однако культурный слой Кримулдского городища говорит о том, что активная жизнь здесь продолжается уже не первое тысячелетие. Появление Кримулдского замка датируется XIII веком. Изначально он находился немного ближе к Гауе – его развалины сохранились до сих пор, рассказывается на сайте krimuldasmuiza.lv.

В XVI веке неподалеку от средневековых руин, которые было решено не восстанавливать, на теперешней территории усадьбы возник новый хозяйственный центр. А в последующие сто лет Кримулда попеременно оказывалась то в руках поляков, то шведов, и часть зданий усадьбы была разрушена в ходе произошедших между ними сражений.

В 1625 году шведский король Густав II Адольф дарит Кримулдскую усадьбу государственному советнику Швеции, адмиралу Габриэлю Габриэльсону графу Оксершерну, и до XVIII века она оставалась во владении семьи графа. В 1726 году Кримулда была передана в залог капитану Хелмерсену.

Foto: Publicitātes foto

В 1817 году Кримулдское имение купил фирст Иоганн Георг Ливен, и его семья оставалась здесь хозяевами до 1921 года. Новое здание усадьбы возникло во времена Иоганна Георга Ливена приблизительно в 1822 году – архитектор здания не известен, однако Кримулдская усадьба является одним из ярчайших образцов классицизма в усадебной архитектуре Латвии.

Именно во времена Ливенов был создан парк усадьбы: продолжатель рода Пауль Герман Ливен 1853 году разбил здесь парк с множеством променадов и двумя деревянными лестницами – 380 ступенек вели из усадьбы к Викместскому оврагу, а лестница из 325 ступенек вела из парка к переправе через Гаую.

Узнал о красивом парке фон Ливенов и российский император Александр II, который во время своего визита в Видземе в 1862 году вместе с женой и свитой посетил Кримулду. Пауль Герман Ливен, следуя романтической моде того времени на создание искусственных развалин в поместных парках, выполнил реконструкцию руин кримулдского средневекового замка, нарастив каменные стены и дополнив их декоративными псевдоготическими оконными проемами.

В 1921 году последний владелец усадьбы, Пауль Иван Ливен, был вынужден вместе с семьей эмигрировать из Латвии. В эмиграции он сохранил теплые чувства к Кримулде, где провел детство: "Трудно описать словами настроение, вызываемое красотой пейзажа, но для меня это самый близкий сердцу уголок. Там нет ни фабричного дыма, ни столбов с электропроводами, ни роскошных гостиниц и пестрых афиш. Там природа, какой ее создал бог".

Поместье в двух краях

Сейчас к усадьбе прилегает территория площадью 53 гектаров, одна половина которой находится в Сигулдском крае, а вторая — в Кримулдском крае. На 7 гектарах раскинулся чудесный яблоневый сад.

Foto: Publicitātes foto

Территория Кримулдского поместья – словно старинный городок: тут сохранилась не только величественная усадьба, но и окружающие ее хозяйственные постройки, а во многих из них кипит бурная деятельность – в одном обитают управляющие и бухгалтерия, в другом расположилось уютное кафе-магазин Milly, в бывшем свином хлеву производится усадебное вино, а напротив расположилась парадная конюшня, облицованная в свое время роскошной плиткой и деревянными панелями и лишь немногим уступающая в красоте жилым помещениям усадьбы.