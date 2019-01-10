ФОТО. Зимняя прогулка вдоль Красных скал под Цесисом

Delfi Turgid
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ФОТО. Зимняя прогулка вдоль Красных скал под Цесисом
Foto: Gints Mucenieks

Если на выходных вы планируете выбраться в Цесис или его окрестности, то обязательно найдите время на прогулку вдоль расположенных на правом берегу Гауи Красных скал, фотографиями которых с читателями "Тургида" поделился фотограф Гинтс Муцениекс.

Свое название Красные скалы получили благодаря скалистой породе красного цвета. Они простираются вдоль берега Гауи на несколько сотен метров, причем посередине их разделяет песчаная полоса.

ФОТО. Зимняя прогулка вдоль Красных скал под Цесисом
Foto: Gints Mucenieks

На скалах видно большое количество трещин и расколов, которые образуют в них небольшие ниши и пещеры.

ФОТО. Зимняя прогулка вдоль Красных скал под Цесисом
Foto: Gints Mucenieks

Из утеса вытекает несколько родников, самый известный из которых – Руцамавотс. Он вырывается на поверхность с едва слышным рычанием и регулярно привлекает к себе внимание прогуливающихся. Многие даже специально приезжают за водой именно из этого родника.

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