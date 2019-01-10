ФОТО. Зимняя прогулка вдоль Красных скал под Цесисом

Если на выходных вы планируете выбраться в Цесис или его окрестности, то обязательно найдите время на прогулку вдоль расположенных на правом берегу Гауи Красных скал, фотографиями которых с читателями "Тургида" поделился фотограф Гинтс Муцениекс.

Свое название Красные скалы получили благодаря скалистой породе красного цвета. Они простираются вдоль берега Гауи на несколько сотен метров, причем посередине их разделяет песчаная полоса.

Foto: Gints Mucenieks

На скалах видно большое количество трещин и расколов, которые образуют в них небольшие ниши и пещеры.

Foto: Gints Mucenieks

Из утеса вытекает несколько родников, самый известный из которых – Руцамавотс. Он вырывается на поверхность с едва слышным рычанием и регулярно привлекает к себе внимание прогуливающихся. Многие даже специально приезжают за водой именно из этого родника.