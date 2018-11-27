ФОТО. Зимняя сказка на природной тропе Сканякална

Delfi Turgid
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ФОТО. Зимняя сказка на природной тропе Сканякална
Foto: Gints Mucenieks

Настоящую зимнюю сказку можно в эти дни увидеть на природной тропе Сканякална в Мазсалаце. Первый снег превратил это и без того красивейшее место в нечто совсем поразительное. А его фотографиями с читателями "Тургида" поделился фотограф Гинтс Муцениекс.

Сама тропа пролегает по красивейшему участку долины реки Салацы — парку Сканякалнс на правом берегу реки вниз по течению от Мазсалацы.

ФОТО. Зимняя сказка на природной тропе Сканякална
Foto: Gints Mucenieks

Это довольно популярный маршрут для походов и отдыха. Здесь можно увидеть живописные песчаниковые обнажения, извилистые изгибы реки, а в самом парке находятся любопытные объекты, например, деревянные скульптуры. Горка Сканяйскалнс ("громкая горка") известна своим звучным эхо: обязательно попробуйте забраться наверх и сказать что-то погромче — эффект действительно впечатляющий.

В парке есть тропа Курбада и романтические местечки вроде мостика Любви и лестницы Грез.

ФОТО. Зимняя сказка на природной тропе Сканякална
Foto: Gints Mucenieks

Другие достопримечательности — пещера Скабумбалляс, что у самой Салацы, из которой течет небольшой родник, и скала Нелькю — одно из красивейших обнажений красного песчаника, которое простирается на 300 метров на правом берегу Салацы. Там же находится Чертов алтарь, откуда открывается хороший вид, а самым маленьким понравится тропа Гномов.

Длина: 2.7 км
Расстояние от Риги: 152 км

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