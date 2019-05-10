Фотопрогулка: городище Аугстрозес, древняя церковь и советская автозаправка

Май манит солнечной погодой. Сейчас самое время выбраться за город, чтобы полюбоваться молодой зеленью и цветами. Если вы не готовы к большому походу, то можно прогуляться и по короткому маршруту. Например, по тропе городища Аугстрозес, которая находится недалеко от Лимбажи, предлагает DELFI Tūrismagids.

Добраться туда можно по дороге Лимбажи — Валмиера. Подъем на холм городища Аугстрозес недолгий, к нему ведет тропа, частично покрытая деревянным настилом со ступеньками и перилами. С вершины холма открывается прекрасный вид на озеро.

На холме находятся руины построенного в 1272 году замка вассала Рижского архиепископа. В 1601 году замок разграбили и сожгли поляки и татары, сообщает информация, подготовленная Управлением охраны природы.

В начале тропы есть место для пикника — стол со скамьями и навесом. У подножия руин, где начинается деревянная лестница, тоже есть столик, за которым можно отдохнуть и перекусить.

По другую сторону шоссе путь ведет к Евангелическо-лютеранской церкви Аугстрозес. Даже если вас не интересует сама церковь, стоит к ней подъехать, чтобы насладиться весенней атмосферой и полюбоваться красивыми и ухоженными окрестностями.

Те, кто интересуется геокэшингом, могут проехать по сельской дороге и остановиться, чтобы найти тайник под названием "Relikts".

Здесь на обочине дороги, недалеко от болота Клагату, сохранилась небольшая старая советская автозаправка, выглядящая довольно экзотично.

Бояться пса, охраняющего находящийся неподалеку дом, не нужно. Как утверждают опытные "искатели", хозяин дома о "тайнике" знает и поискам не препятствует.

О том, что посмотреть в Лимбажи, мы рассказывали здесь.