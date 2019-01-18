Хештэг #Лето2019: Яунаннский охотничий замок на берегу речки Педедзе в Алуксненском крае (ФОТО)

В Алуксненском крае находится построенный из камней охотничий замок Яунаннского лесного поместья, который хранит интересные истории и радует взгляд своей архитектурой, пишет Tūrismagids.

Когда в 18-м веке Видземе вошло в состав России, императрица Елизавета в 1750 году подарила графу Воронцову Алуксне, Аннас, Эрманю, Илзене, Малупе, Педедзе, Алсвику и Калнамуйжу, а он, в свою очередь, продал их тайному советнику Отто Герману фон Фитингхофу. В этот период образовалось и полупоместье Яунанна (Neuanennhof). В собственности Фитингхофа поместья Вецанна, Яунанна и Эрманю были до 1874 года, когда их за 377 000 серебряных рублей купил барон Константин фон Кнорринг, рассказывает Алуксненский туристический информационный центр.

Этот барон жил при саксонском дворе и тратил деньги – у него не было наследников, поэтому он и не заботился о своей собственности, состоящей главным образом из леса. Из-за проблем с реализацией лесоматериалов он предложил поместье своему другу, барону Рудольфу Фридриху Акселю фон Делвигу (1851–1916). После его смерти усадьбой управлял супруг его дочери Эдите (1881–1974) Артур фон Вал.

Foto: Gints Mucenieks

Барон Аксель Делвиг в начале 20-го века решил использовать лесоматериалы рационально, потому что из прибыли, которую давала бы их обработка, ему нужно было рассчитываться с Кноррингом. С этой целью он построил в Яуанне бумажную мельницу (Holzmühle) или картонную фабрику.

При Акселе Делвиге был построен и охотничий замок Яунаннского лесного поместья, который позже, во времена первой свободной республики (в результате аграрной реформы) был национализирован. В середине 30-х годов 20-го века в замке расположился Департамент леса, а в части здания были оборудованы квартиры. В свою очередь, с 1991 года владельцем замка является Государственная служба леса. Сегодня охотничий замок Яунаннского лесного поместья является памятником архитектуры местного значения, поясняется в материалах Алуксненского музея.

Foto: Gints Mucenieks

Сейчас замок доступен для туристов, но его можно осмотреть только снаружи. С дороги P43 к замку ведут указатели, только следует учитывать, что примерно два километра вам проехать по неасфальтированному пути.

Foto: Alūksnes TIC

Кроме того, к замку ведет природная тропа "Царство бобров", которая начинается на Заячьем острове Яунанны. Ее протяженность составляет около одного километра. Тропа проходит вдоль берега реки Педедзе и находится в природном заказнике. На ней вы увидите различные произведения лесного искусства.