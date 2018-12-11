Ищем красивые и вкусные подарки: ТОП-9 рождественских ярмарок в Риге

Delfi Turgid
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с 11 по 31 декабря – Рождественская ярмарка сениоров и инвалидов
Ищем красивые и вкусные подарки: ТОП-9 рождественских ярмарок в Риге
Foto: LETA

Рождественские базарчики заразят вас праздничным настроением — елки в огнях и игрушках, веселая музыка, разнообразные лакомства и красивые вещи, а также радостные люди, которые пришли сюда за подарками, стаканчиком глинтвейна и особой атмосферой. Предлагаем вам обзор рождественских ярмарок в Риге, которые будут работать в декабре. Одни - лишь несколько дней, а другие — до января.

С 1 декабря по 6 января – Рождественская ярмарка в Вецриге

Ищем красивые и вкусные подарки: ТОП-9 рождественских ярмарок в Риге
Foto: DELFI

На Рождественской ярмарке на Домской площади царит настоящий праздничный дух. Здесь можно полюбоваться изделиями ремесленников, а также выбрать подарки и угощения к праздничному столу. Ассортимент очень широкий: теплая одежда, головные уборы, яркие шарфы, носки и варежки. Изделия из кожи, дерева, стекла и керамики, украшения для вас и вашего дома, детские игрушки. Цукаты, мед, халва, расписные пипаркукас и прочие лакомства, и не только сладкие. Палатки с ароматным глинтвейном и безалкогольными напитками, орешки в карамели, которые жарят прямо здесь. Овечки, кролики, пони и "кошкин дом" (для сбора пожертвований животным, обитающим в приюте).

А на сцене на Домской площади почти каждый день выступают детские и взрослые музыкальные и танцевальные коллективы. Программа концертов доступна здесь.

Ярмарка работает: по будням с 10 до 20 часов, по пятницам и субботам с 10 до 22, по воскресеньям – с 10 до 20 часов, 24 декабря – с 10 до 18, а 31 декабря – с 10 до 2.30.

Подобные ярмарки есть также на площади Ливу (Вецрига) и на Эспланаде (с "Кроличьим городком").

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с 11 по 31 декабря – Рождественская ярмарка сениоров и инвалидов

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Delfi Turgid

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