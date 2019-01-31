Изменения в законодательстве, о которых должен знать каждый путешественник

В преддверии главного события туристической отрасли стран Балтии - выставки-ярмарки “Balttour”, на которой по специальным ценам путешественникам предложат широкий выбор предложений для ближнего и дальнего отдыха, туроператор и эксперт по путешествиям “Novatours” расскажет, как не попасть на крючок сомнительных предложений, а также о законодательных нюансах, о которых должен знать каждый настоящий путешественник, чтобы выбрать лучшее предложение.

В 2019 году в законодательстве, регулирующем туристическую отрасль, появился ряд важных изменений. Наиболее значимые из них связаны с порядком получения лицензии и гарантиями обеспечения по уплаченным деньгам. Законодательные новшества призваны гарантировать защиту прав и безопасность потребителя, приобретающего заманчивые туры.

Порядок получения лицензии

Один из важнейших аспектов, на который надо обратить внимание путешественникам, выбирающим комплексные туристические предложения — это убедиться, что компания, предлагающая услуги, имеет соответствующую лицензию.

До недавнего времени в нормативных актах не было требований по лицензированию туристических операторов и агентств, однако с 1 июля 2018 года, для предоставления таких услуг необходимо получить соответствующее разрешение.

Чтобы получить лицензию, поставщик туристических услуг должен соответствовать ряду определенных государством требований, а также вносить обязательную ежегодную госпошлину. При необходимости из этих накопленных средств будут покрываться затраты на репатриацию и возвращение в страну туристов при возникновении проблем у туристического оператора или агентства или его неплатежеспособности.

Цель лицензирования — гарантировать потребителю выбор надежного тура при приобретении его у лицензированного поставщика услуги.

В законе предусмотрен переходный период, который гласит, что с 1 июля 2019 года все турагентства и операторы должны быть лицензированы.

Регистрация предприятия в базе данных

Одновременно с получением лицензии, туристические агентства и операторы должны быть зарегистрированы в "Базе туристических операторов и агентств" Центра по защите прав потребителей, которая находится в публичном доступе: чтобы любой желающий смог убедиться в надежности предоставления услуг и его соответствии обещанным услугам.

Чтобы обуздать теневую экономику и обеспечить полноценную защиту прав потребителя, на лицензированные и внесенные в базу данных компании также наложены обязательства регулярно предоставлять в Центр защиты прав потребителя определенную информацию.

Раз в квартал каждый поставщик туристических услуг должен сообщить:

о количестве заключенных с путешественниками договоров на комплексные туристические услуги, а также договорах на связанные услуги;

о количестве и сумме полученных от путешественников авансовых платежей;

о квартальном обороте в сфере комплексных туристических услуг или связанных туристических услуг.

Гарантия защиты уплаченных денег

Одновременно с требованиями лицензирования и регистрации, введены строгие нормы, гарантирующие защиту денег, уплаченных потребителем.

У туристического оператора или поставщика связанных услуг обязательно должен быть страховой полис или гарантия кредитного учреждения об обеспечении возврата платежей, которые внес путешественник или его доверенное лицо, в случае, если провайдер туристических услуг не может выполнить свои обязательства и предоставить обещанные услуги.

Отметим, что и до этого туристические операторы, в случае неплатежеспособности, обязаны были обеспечить гарантии по возврату уплаченных туристом денег и возвращение клиентов в исходную точку маршрута. Однако из-за пробелов в законодательстве, эти требования далеко не всегда выполнялись.

Сейчас минимальный размер определяется в зависимости от оборота комплексных или связанных туристических услуг за предыдущий год и территории, на которой поставщик туристических услуг предоставляет свои услуги.

Договор

Чтобы гарантировать соблюдение всех вышеупомянутых требований и получить качественное "путешествие мечты", каждый турист должен помнить, что перед расчетами за планируемую услугу необходимо заключить письменный договор с ее поставщиком.

Путешествие — это один из приятнейших видов отдыха, во время которого человек не только полностью расслабляется, но и пополняет свой багаж новых впечатлений и незабываемых эмоций. "Novatours напоминает", чтобы не испортить себе отдых, путешествуйте с умом, грамотно оценивая предложения туристических фирм.

