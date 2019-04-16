Красивый маршрут: что посмотреть в Тервете и окрестностях

Тервете называют счастливой землей Спритиса, но счастье там может найти любой человек, который прогуляется по городу и его ближайшим окрестностям, пишет DELFI Tūrismagids. Этот маршрут пригодится и тем, кто примет участие в лесном забеге "Stirnu Buks", который состоится 27 апреля.

Терветский природный парк

В Природном парке Тервете есть что посмотреть — Лес сказок, Площадь аттракционов, Деревня гномов и городок "Шишка". Тут можно увидеть героев произведений Анны Бригадере, сделанных из дерева, прокатиться на трамвайчике, над деревьями возвышается смотровая вышка, а пообедать можно в одном из близлежащих кафе.

Foto: LVM arhīvs

В парке проложена воздушная тропа с несколькими уровнями сложности для детей разного возраста и взрослых, а также зиплайн длиной 200 м. Стоит отметить, что стоимость этих развлечений не входит в стоимость входного билета.

Терветский деревянный замок

Деревянный Терветский замок 12-го века реконструировали по материалам, обнаруженным при археологических раскопках на Терветском городище. На трех этажах замка представлены культурно-исторические экспозиции бытовых предметов, украшений, одежды, обмундирования, рисунков и фотографий, а также крупнейшая в Латвии выставка мечей. Во дворе замка дети могут поиграть в старинные игры.

Мемориальный музей Анны Бригадере

В окружении густых елей спрятан мемориальный дом-музей Анны Бригадере "Спридиши", где она жила и работала. Эти места словно застыли во времени и сохранили присутствие Анны Бригадере. О том, как жили во времена писательницы, интересно рассказывает хозяйка музея Расма Рапа, а в здании музея есть небольшое кафе рядом с мирно журчащей речкой.

Foto: Tērvetes TIC arhīvs

Светайс калнс

По тропам от "Спридиши" можно дойти до находящейся неподалеку горки Светайс калнс. Говорят, что заросшую сосновым лесом горку для своих священных ритуалов выбрали когда-то древние семигаллы. Светайс калнс оборудован мостиками и лестницей — отличное место для отдыха для любителей природы и истории.

Терветское городище

А на холме рядом, на берегу речки Тервете, находится одно из крупнейших городищ Латвии — Терветское городище. Раньше здесь правили семигалльские вожди — Виестардс, Шабис и Намейс. Отсюда открывается чудесный вид на окрестности Тервете.

Недалеко от городища начинается тропа Валдиса Гревиньша, которая ведет в Старый сосновый парк и терветский санаторий. Здесь проложены тропинки для пеших и велопрогулок.

Foto: Tērvetes TIC arhīvs

Глиняная круча

За Терветской эстрадой расположена Калнамуйжская евангелически-лютеранская церковь и Терветское кладбище, пройдя через которое, вы окажетесь на Глиняной круче. Это живописное место, где речка Тервете делает большой изгиб и протекает вблизи крутого склона, который называют Глиняной кручей или Терветским Стабурагсом.

Парк Элейского поместья и чайный домик

Интересный объект находится неподалеку от Тервете — это парк Элейского поместья, где недавно восстановили исторические дорожки. Там также есть симпатичный мостик.

Foto: Elejas tūrisma punkta arhīvs

Здесь можно погулять, а затем зайти в Элейский чайный домик и выпить горячего чая. А с 1 мая начнется сезон экскурсий, на которые можно записываться уже в апреле, сообщила руководитель Элейского туристического пункта Кристина Янковича-Зументе.

Поместье Вилцес и парк

Недалеко от Тервете находится Вилце, в котором можно почувствовать тишину природы, услышать трели птиц и побыть наедине с собой. На территории Вилцской волости доступны для осмотра три поместья: Беркенское и Бланкенфельдское, а также поместье Вилцес, в котором расположены школа, историческая экспозиция и туристический информационный пункт.

Foto: Elita Priedniece

В поместье Вилцес можно осмотреть историческую экспозицию о его древних владельцах и школе, а также узнать о знаменитых выходцах из этих мест. Можно пройтись по двум подвалам и послушать истории призраков, рассказала руководитель туристического информационного пункта Вилце Элита Приедниеце.

Рядом с усадьбой находится парк, в котором растут липы нескольких сортов, а весной там красиво цветут анемоны. В парке в любое время можно играть в гольф. Красивые виды открываются, если прогуляться вдоль речки Вилце и по Тропе Барона, ведущей к Вилцескому городищу и популярному Заячьему лугу.

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