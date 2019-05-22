Латгальские каникулы. 14 идей для тех, кто хочет провести выходные "вокруг Краславы"

В Краславском крае 146 озер и Даугава. В самом же городе — легендарный дворец, а вокруг него — масса простых "деревенских" развлечений. Чем заняться тому, кто решил провести выходные в одном из самом нетронутых уголков Латвии? Вот 14 идей.
TagsМаршрут выходного дня Природная тропа Активный отдых Краслава Латгалия
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