Леса, озера, болота и старая крепость. Пять маршрутов для прогулок по Латгалии

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 5
Тропа «Болота Стомпаку» под Вилякой
Леса, озера, болота и старая крепость. Пять маршрутов для прогулок по Латгалии
Foto: Aivis Saulītis

Если в выходные вам захочется размять ноги и отправиться на экскурсию, то можно поехать в Латгалию, где много чудесных мест для прогулок, пишет DELFI Tūrismagids.

В сотрудничестве с представителями Резекненского центра развития туризма предлагаем пять маршрутов для тех, кто хочет погулять по Латгалии.

Болотная тропа Тейрумники возле Лубанского озера


Леса, озера, болота и старая крепость. Пять маршрутов для прогулок по Латгалии
Foto: Rēzeknes tūrisma attīstības centra arhīvs


На болоте Тейрумнику, которое находится между Лубанским и Оренишским прудами, проложена мостковая тропа длиной 800 метров, которая привлекает ценителей болотных и озерных пейзажей, а также болотной флоры. Тропа Тейрумниеку не дугообразная и не кольцевая, а это значит, что в начало тропы можно вернуться, идя назад по мосткам или по лесной тропе, которая делает круг вдоль края болота.

Леса, озера, болота и старая крепость. Пять маршрутов для прогулок по Латгалии
Foto: Rēzeknes tūrisma attīstības centra arhīvs

Тропа ведёт вдоль берега озера Тейрумниеку, где устроено место для отдыха. Здесь есть автостоянка, также можно устроить экскурсию.

Адрес: волость Наглю, Резекненский край
Телефон гида: 28301143


1 5
Тропа «Болота Стомпаку» под Вилякой

Source info

Delfi Turgid
Хуахин – Ча-Ам

Хуахин – Ча-Ам
Као Сок

Као Сок
Канчанабури – река Квай

Канчанабури – река Квай

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Музеи, галереи и летучие мыши. Как Даугавпилсская крепость превращается в магнит для туристов

Музеи, галереи и летучие мыши. Как Даугавпилсская крепость превращается в магнит для туристов

Великолепные латвийские водопады, которые стоит посмотреть этой весной

Великолепные латвийские водопады, которые стоит посмотреть этой весной

Восемь прекрасных утесов в Латвии, на которые стоит посмотреть и зимой

Восемь прекрасных утесов в Латвии, на которые стоит посмотреть и зимой

Рижские маршруты

От ипподрома и пастбищ до банковских зданий из стекла: перемены окрестностей Скансте
Леса, озера, болота и старая крепость. Пять маршрутов для прогулок по Латгалии

Леса, озера, болота и старая крепость. Пять маршрутов для прогулок по Латгалии

ФОТО. Летняя резиденция королевской семьи в Баварии — сказочный замок Хоэшвангау

ФОТО. Летняя резиденция королевской семьи в Баварии — сказочный замок Хоэшвангау

Дыра в никуда: ТОП-5 красивых и необычных шлюзов в озерах и прудах

Дыра в никуда: ТОП-5 красивых и необычных шлюзов в озерах и прудах

10 лучших островов Италии для летнего отдыха

10 лучших островов Италии для летнего отдыха

ТОП-9 красивейших мест на земле, где нет ни одного автомобиля

ТОП-9 красивейших мест на земле, где нет ни одного автомобиля

подробнее
ФОТО. Летняя резиденция королевской семьи в Баварии — сказочный замок Хоэшвангау

ФОТО. Летняя резиденция королевской семьи в Баварии — сказочный замок Хоэшвангау

Дыра в никуда: ТОП-5 красивых и необычных шлюзов в озерах и прудах

Дыра в никуда: ТОП-5 красивых и необычных шлюзов в озерах и прудах

10 лучших островов Италии для летнего отдыха

10 лучших островов Италии для летнего отдыха

Топ-10 самых интересных усадеб в Латвии, которые обязательно стоит посмотреть

Топ-10 самых интересных усадеб в Латвии, которые обязательно стоит посмотреть

ТОП-9 красивейших мест на земле, где нет ни одного автомобиля

ТОП-9 красивейших мест на земле, где нет ни одного автомобиля

подробнее