Леса, озера, болота и старая крепость. Пять маршрутов для прогулок по Латгалии

Если в выходные вам захочется размять ноги и отправиться на экскурсию, то можно поехать в Латгалию, где много чудесных мест для прогулок, пишет DELFI Tūrismagids.
В сотрудничестве с представителями Резекненского центра развития туризма предлагаем пять маршрутов для тех, кто хочет погулять по Латгалии.
Болотная тропа Тейрумники возле Лубанского озера
На болоте Тейрумнику, которое находится между Лубанским и Оренишским прудами, проложена мостковая тропа длиной 800 метров, которая привлекает ценителей болотных и озерных пейзажей, а также болотной флоры. Тропа Тейрумниеку не дугообразная и не кольцевая, а это значит, что в начало тропы можно вернуться, идя назад по мосткам или по лесной тропе, которая делает круг вдоль края болота.
Тропа ведёт вдоль берега озера Тейрумниеку, где устроено место для отдыха. Здесь есть автостоянка, также можно устроить экскурсию.
Адрес: волость Наглю, Резекненский край
Телефон гида: 28301143
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