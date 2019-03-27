Леса, озера, болота и старая крепость. Пять маршрутов для прогулок по Латгалии

Если в выходные вам захочется размять ноги и отправиться на экскурсию, то можно поехать в Латгалию, где много чудесных мест для прогулок, пишет DELFI Tūrismagids.

В сотрудничестве с представителями Резекненского центра развития туризма предлагаем пять маршрутов для тех, кто хочет погулять по Латгалии.

Болотная тропа Тейрумники возле Лубанского озера





Foto: Rēzeknes tūrisma attīstības centra arhīvs



На болоте Тейрумнику, которое находится между Лубанским и Оренишским прудами, проложена мостковая тропа длиной 800 метров, которая привлекает ценителей болотных и озерных пейзажей, а также болотной флоры. Тропа Тейрумниеку не дугообразная и не кольцевая, а это значит, что в начало тропы можно вернуться, идя назад по мосткам или по лесной тропе, которая делает круг вдоль края болота.

Foto: Rēzeknes tūrisma attīstības centra arhīvs

Тропа ведёт вдоль берега озера Тейрумниеку, где устроено место для отдыха. Здесь есть автостоянка, также можно устроить экскурсию.

Адрес: волость Наглю, Резекненский край

Телефон гида: 28301143