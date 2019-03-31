Летний сезон аэропорта "Рига" - 106 прямых направлений, в том числе семь новых

31 марта, открывая первые два новых пункта назначения, аэропорт "Рига" начинает летний сезон полетов, в котором для пассажиров предложит рекордно-широкую сеть маршрутов – 106 прямых пунктов назначения.

Уже в это воскресенье, 31 марта, в аэропорту "Рига" открываются первые два из новых пунктов назначения – национальная авиакомпания airBaltic начинает полеты в Дублин (Ирландия) и Штутгарт (Германия).

В общем, в летнем сезоне 2019 года, который продлится до октября, в аэропорту "Рига" будут открыты 7 новых пунктов назначения: национальная авиакомпания airBaltic 1 апреля начинает полеты во Львов (Украина), 11 мая – на остров Кос (Греция), а 12 мая – на средиземноморский остров Менорку, в свою очередь, ирландский лоукостер Ryanair 2 апреля начнет полеты в столицу Чехии – Прагу.

Новые увлекательные пункты назначения в летнем сезоне предложат также туроператоры: полеты из Риги начнет туроператор Itaka, который обеспечит прямые полеты на Мадагаскар (Blue Panorama), Крит (Corendon Airlines), Бодрум (Onur Air), Тирану (Enter Air) и Закинтос (Enter Air). Полеты из Риги начнет туроператор TUI, который планирует возить отдыхающих в Анталью, а также в Испанию.

Кроме того, в летнем сезоне будут сделаны первые прямые коммерческие чартерные рейсы между Южной Кореей и Латвией, которые будет осуществлять авиакомпания Korean Air. Полеты пройдут 24 и 31 мая, а также 7 июня, и их организует одно из крупнейших корейских турагенств Hanjin Travel при поддержке посольства Латвии в Республике Корея, туристического департамента Латвийского агентства инвестиций и развития, аэропорта "Рига" и Рижского бюро развития туризма Live Riga.

"Я рада, что авиакомпании и туроператоры выбрали именно аэропорт "Рига", чтобы дать нашим пассажирам настолько блестящее и красочное предложение для летних путешествий! Абу-Даби и Мадагаскар, европейские курорты и деловые центры, Скандинавия и страны Средней Азии – даже самый бюджетный пассажир найдет для себя что-то подходящее в широком предложении аэропорта "Рига"!" – говорит председатель правления аэропорта "Рига" Илона Лице, напоминая, что и в 2019 году в аэропорту будет продолжаться рост – как свидетельствуют оперативные данные, до конца марта в аэропорту "Рига" обслужено уже более 1,3 млн. пассажиров, что почти на 7% больше, чем в первые 3 месяца прошлого года.

В целом, в летнем сезоне 2019 года из аэропорта "Рига" можно будет отправиться напрямую в 106 пунктов назначения, что является рекордно-большим количеством пунктов назначения и самой широкой сетью маршрутов в Балтии. Полеты из аэропорта "Рига" осуществляют 19 авиакомпаний. С полным спектром пунктов назначения аэропорта "Рига" можно ознакомиться на интерактивной карте: www.flyfromriga.lv.

Так как в ночь на 31 марта в Латвии произойдет переход на летнее время, аэропорт "Рига" советует пассажирам быть внимательнее и тщательно проверить время вылета своего рейса. Аэропорт также напоминает, что в активный туристический сезон, когда ожидается рост числа пассажиров, в аэропорт желательно явиться заблаговременно – минимум за 2 часа до запланированного рейса. Это позволит без спешки уладить все необходимые формальности и насладиться широким предложением покупок и развлечений в аэропорту "Рига", чтобы путешествие началось с приятных эмоций.

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