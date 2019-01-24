Путешествие во времени: история поместья Лиепас, в котором снимали фильм "Весенние заморозки" (ФОТО)

Поместье Лиепас (Lindenhoff) было заложено в 1672 году в окрестностях Цесиса. У него были разные, в том числе знаменитые владельцы и пестрая история. Время не пощадило это поместье, но сейчас идут масштабные работы по его восстановлению, а с осени 2016 года усадьба действует как рекреационный курорт арт-терапии, пишет Tūrismagids.lv.

С тех пор, как в 1624 году король Швеции Густав Адольф завоевал Видземе и присвоил землю в окрестностях Цесиса своему главному советнику – канцлеру Акселю Оксенштерну (Axel Oxiensterna), здесь многое изменилось. Тогда же началась и история усадьбы Лиепас, которая была заложена в 1672 году на землях селений Гравану, Спруку, Лиепас, Озола и Усиню, а также частично на территории усадьбы Юрлана (Юллас). Свое название она получила от селения Лиепас, постройки которого были снесены. Первым владельцем усадьбы стал помещик Г. Эрлих (Erlich), рассказывается на сайте поместья lindenhoff.lv.

Как уже говорилось, в шведские времена в Видземе многое изменилось. Например, отношение к образованию. С 1685 года в Лиепас действовала одна из латышских народных школ, основанная первым генерал-суперинтендентом Видземе Иоганом Фишером (1636–1705), которому в 1687 году за заслуги по введению законов шведских церквей это поместье предоставили в пожизненное пользование.

Именно в связи с церковью поместье Лиепас сыграло особую роль в истории культуры Эстонии, потому что Видземе и Эстония в те времена были землями короля Швеции. В августе и сентябре 1686 года здесь в течение шести недель проходила конференция с участием 12 священников из Ревеля (Таллин), Тербате (Тарту) и Сааремаа, обсуждавших правильность перевода Библии на эстонский язык.

В 1700 году, с началом Великой Северной войны, шведское правительство заложило поместье Лиепас члену Рижского рата Гансу Беренсу (Hans Behrens). Его наследники управляли поместьем до 1725 года.

В свою очередь в 1741 году российская императрица Анна подарила поместье Лиепас генерал-фельдмаршалу Петру Ласси (Peadar de Lása), а тот вскоре продал его тайному советнику барону И. К. Кампенгаузену, которому нравилось спекулировать поместьями. Взамен поместья Лиепас он получил от своего деверя, действительного статского советника Дидрика фон Циммермана (Didrik von Zimmermann), усадьбу Ледургас. После смерти Циммермана барон Кампенгаузен снова стал владельцем поместья Лиепас, получив его в наследство.

В 1750 году в результате очередного обмена владельцем поместья стал генерал-майор Эверт Густав Бойе. В 1758 году вдова барона Бойе (урожденная графиня Ласси) продала усадьбу полковнику Адриану Бальтазару фон Хагемейстеру. Позже поместье Лиепас унаследовал его сын, польский обер-лейтенант и прусский камергер Николай фон Хагемейстер.

В 1783 году по приказу сената Николай фон Хагемейстер был вынужден отдать усадьбу сыну вдовы барона Бойе — барону Персу Бойе. После смерти Перса имением заправляла Гертруда Бойе. В эти годы в гостях у Гертруды собирались члены Prophetenclubb ("Клуба пророков"). Это был свободолюбивый и просвещенный круг интеллектуалов, состоявший в основном из молодых немцев: актеров Рижского театра, будущих домашних учителей и чиновников.

Сын и наследник Гертруды — Хироним в 1824 году на долгий срок заложил усадьбу Петру Пандеру. Позже усадьба была выкуплена бароном фон Шредером, который тоже ее заложил, а в 1874 году поместье выкупил в прошлом лейтенант гвардии Август фон Пандер.

В 1875 году, после смерти Августа фон Пандера, усадьба досталась его несовершеннолетним детям, которые через год продали ее с молотка Отто фон Фегезаку. Через шесть лет поместье было продано баронессе Шарлотте фон Вульф, урожденной фон Рейтерн. С этого времени и до Первой мировой войны усадьба стала домом для семьи фон Рейтерн.

Во время Первой мировой войны в поместье работала школа для детей беженцев, но в 1919 году во время атаки бермондтовцев ее здание сильно пострадало, и школу переместили в господский дом поместья, в стенах которого она действовала вплоть до 1970 года. Это центральное здание сохранилось до наших дней, но в очень плохом состоянии.

Поместье как место для творчества

В 1955 году в поместье Лиепас был снят фильм "Весенние заморозки", вошедший в список латвийской киноклассики. А Владимир Кайяк описал его в книге "Koka kāja, Kapu māja".

С 2014 года поместье принадлежит семье из Казахстана, которая решила его воссоздать как место для творчества и отдыха. Сейчас на территории поместья продолжаются строительные работы и ее благоустройство, но оно также принимает гостей.

В восстановленном бывшем доме управляющего поместьем, построенном в конце XIX века, расположился Дом творчества "Кастани" с четырьмя номерами. К услугам гостей – прогулочные велосипеды, библиотека, кинозал, арт-мастерские, массажный салон и кабинет психолога.

В теплое время года (с 1 июня по 31 августа) в арт-поместье проводится много мероприятий: фестивали, выставки и тематические семинары по искусству и психологии, мастер-классы и творческие пикники.

В поместье также проводятся интенсивные арт-рекреационные программы, использующие стратегии искусства в различных сферах личной жизни и бизнеса.

Статья написана в сотрудничестве с советником по развитию поместья Янисом Лаздансом. В ней использованы материалы и фотографии из его личного архива.