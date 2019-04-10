Магические фото: прохладное весеннее утро на Большом Кемерском болоте

Delfi Turgid
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Магические фото: прохладное весеннее утро на Большом Кемерском болоте
Foto: Artis Veigurs

Большое Кемерское болото прекрасно в любое время года и дня, но особенно магически оно выглядит на рассвете. DELFI Tūrismagids предлагает полюбоваться этим болотом в первых лучах солнца. Природную красоту запечатлел фотограф Артис Вейгурс.

"Весеннее утро, но термометр показывает -6 градусов. Когда идешь к болотной тропе через лес, слышишь щебет множества птиц, а когда выходишь на тропу, все вокруг в белом инее — совсем как зимним утром. Над болотом летают журавли. Когда начинает вставать солнце, над маленькими озерцами появляется туман", - делится своими впечатлениями от прогулки утром 2 апреля фотограф.

Магические фото: прохладное весеннее утро на Большом Кемерском болоте
Foto: Artis Veigurs

Большое Кемерское болото — одно из крупнейших моховых болот на побережье Латвии. Для него характерен особый ландшафт со множеством мелких озер. Болотная тропа представляет собой деревянный настил и состоит из двух кольцевых маршрутов – протяженностью 1,4 и 3,4 километра.

Магические фото: прохладное весеннее утро на Большом Кемерском болоте
Foto: Artis Veigurs

Растительный мир болота составляют мхи, болотные сосны и багульник.

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Delfi Turgid

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