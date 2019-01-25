Маршрут выходного дня: аскетичный Игатский дворец и его окрестности (ФОТО)

Delfi Turgid
Оставить комментарий
Маршрут выходного дня: аскетичный Игатский дворец и его окрестности (ФОТО)
Foto: no Igates muižas arhīva

Игатский дворец находится в Видземе. В той же стороне расположены и Бириньский замок, и уютная Унгурмуйжа, и поместье Дунтес, и красивый дворец Диклю. Все они очень разные. И в этот раз речь пойдет об аскетичном, построенном в стиле неоренессанса Игатском дворце, пишет Tūrismagids.

Игатский дворец впервые упоминается в документах в 1455 году, когда Идсел Дидерик Фитингхофс продал имение Петру фон Борху. Название усадьбы несколько раз изменялось. В 1880-х в поместье был построен господский дом в стиле неоренессанса, сообщается на сайте igatespils.lv.

Маршрут выходного дня: аскетичный Игатский дворец и его окрестности (ФОТО)
Foto: no Igates muižas arhīva

Здание спроектировал Рудольф Цирквиц для рода фон Пистолкорса, и оно демонстрирует сдержанный и изысканный лаконизм. В 1934 году жилое здание усадьбы купил Латвийский детский союз, и во дворце расположился детский интернат, который в 1940 году преобразовали в детский дом.

Маршрут выходного дня: аскетичный Игатский дворец и его окрестности (ФОТО)
Foto: no Igates muižas arhīva

Начиная с 1972 года Игатский дворец находился в ведении Министерства сельского хозяйства. С 1996 года он перешел в собственность Государственного агентства недвижимости. А начиная с 2016 года поместье обслуживает компания Domaines et Chateaux.

Маршрут выходного дня: аскетичный Игатский дворец и его окрестности (ФОТО)
Foto: no Igates muižas arhīva

Сейчас во дворце действует гостиница, на территории поместья есть и трактир, в котором готовят старинные латышские блюда. Рядом господским домом в конце 19-го века был создан романтический ландшафтный парк с прудами и роскошными розами. У пруда находится старинная водяная мельница, которая до сих пор мелет зерно.

Что можно осмотреть неподалеку

Если вы едете в Игате по дороге, идущей вдоль моря, то можете осмотреть и поместье Дунтес с музеем Мюнхгаузена, а также прогуляться по природной тропе Кирбижу. Подробнее об этом месте мы рассказывали здесь.

А затем можете заехать в спокойный и уютный видземский городок Лимбажи. О том, что там посмотреть, мы писали здесь.

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Хештэг #Лето2019: Яунаннский охотничий замок на берегу речки Педедзе в Алуксненском крае (ФОТО)

Хештэг #Лето2019: Яунаннский охотничий замок на берегу речки Педедзе в Алуксненском крае (ФОТО)

Путешествие во времени: история поместья Лиепас, в котором снимали фильм

Путешествие во времени: история поместья Лиепас, в котором снимали фильм "Весенние заморозки" (ФОТО)

ФОТО. Путешествуем по Латвии: впечатляющее Одзиенское поместье

ФОТО. Путешествуем по Латвии: впечатляющее Одзиенское поместье

Рижские маршруты

Рижские маршруты. Усачи из Чиекуркалнса и пограничный спор с Тейкой
Маршрут выходного дня: аскетичный Игатский дворец и его окрестности (ФОТО)

Маршрут выходного дня: аскетичный Игатский дворец и его окрестности (ФОТО)

ФОТО: В Кулдиге построили новую двухкилометровую тропу для прогулок

ФОТО: В Кулдиге построили новую двухкилометровую тропу для прогулок (2)

Названа самая безопасная страна для путешествий

Названа самая безопасная страна для путешествий

Пассажирский самолет впервые выполнил рейс на растительном топливе

Пассажирский самолет впервые выполнил рейс на растительном топливе

Путешествие во времени: история поместья Лиепас, в котором снимали фильм

Путешествие во времени: история поместья Лиепас, в котором снимали фильм "Весенние заморозки" (ФОТО) (1)

подробнее
ФОТО: В Кулдиге построили новую двухкилометровую тропу для прогулок

ФОТО: В Кулдиге построили новую двухкилометровую тропу для прогулок (2)

Названа самая безопасная страна для путешествий

Названа самая безопасная страна для путешествий

Закрылся популярный среди туристов ресторан в башне церкви св. Троицы в Елгаве

Закрылся популярный среди туристов ресторан в башне церкви св. Троицы в Елгаве (1)

Путешествие во времени: история поместья Лиепас, в котором снимали фильм

Путешествие во времени: история поместья Лиепас, в котором снимали фильм "Весенние заморозки" (ФОТО) (1)

Пассажирский самолет впервые выполнил рейс на растительном топливе

Пассажирский самолет впервые выполнил рейс на растительном топливе

подробнее