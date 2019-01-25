Маршрут выходного дня: аскетичный Игатский дворец и его окрестности (ФОТО)

Игатский дворец находится в Видземе. В той же стороне расположены и Бириньский замок, и уютная Унгурмуйжа, и поместье Дунтес, и красивый дворец Диклю. Все они очень разные. И в этот раз речь пойдет об аскетичном, построенном в стиле неоренессанса Игатском дворце, пишет Tūrismagids.

Игатский дворец впервые упоминается в документах в 1455 году, когда Идсел Дидерик Фитингхофс продал имение Петру фон Борху. Название усадьбы несколько раз изменялось. В 1880-х в поместье был построен господский дом в стиле неоренессанса, сообщается на сайте igatespils.lv.

Foto: no Igates muižas arhīva

Здание спроектировал Рудольф Цирквиц для рода фон Пистолкорса, и оно демонстрирует сдержанный и изысканный лаконизм. В 1934 году жилое здание усадьбы купил Латвийский детский союз, и во дворце расположился детский интернат, который в 1940 году преобразовали в детский дом.

Foto: no Igates muižas arhīva

Начиная с 1972 года Игатский дворец находился в ведении Министерства сельского хозяйства. С 1996 года он перешел в собственность Государственного агентства недвижимости. А начиная с 2016 года поместье обслуживает компания Domaines et Chateaux.

Foto: no Igates muižas arhīva

Сейчас во дворце действует гостиница, на территории поместья есть и трактир, в котором готовят старинные латышские блюда. Рядом господским домом в конце 19-го века был создан романтический ландшафтный парк с прудами и роскошными розами. У пруда находится старинная водяная мельница, которая до сих пор мелет зерно.

Что можно осмотреть неподалеку

Если вы едете в Игате по дороге, идущей вдоль моря, то можете осмотреть и поместье Дунтес с музеем Мюнхгаузена, а также прогуляться по природной тропе Кирбижу. Подробнее об этом месте мы рассказывали здесь.

А затем можете заехать в спокойный и уютный видземский городок Лимбажи. О том, что там посмотреть, мы писали здесь.