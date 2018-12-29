Маршрут выходного дня: что делать зимой в Огрском крае

Из Риги до городка Огре можно доехать меньше чем за час, и там есть чем заняться и зимой. Огре был популярен как город-курорт еще в 1930-х годах, и по посещаемости его опережала лишь Юрмала. Огре издавна славится своими отличными местами для прогулок и купания, а также возможностями для активного зимнего отдыха, пишет Tūrismagids.