Маршрут выходного дня: что делать зимой в Огрском крае

Delfi Turgid
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Исторические здания Огре и сквер
Маршрут выходного дня: что делать зимой в Огрском крае
Foto: Ogres novada TIC arhīvs

Из Риги до городка Огре можно доехать меньше чем за час, и там есть чем заняться и зимой. Огре был популярен как город-курорт еще в 1930-х годах, и по посещаемости его опережала лишь Юрмала. Огре издавна славится своими отличными местами для прогулок и купания, а также возможностями для активного зимнего отдыха, пишет Tūrismagids.

В Огрском крае красивые холмистые леса, там можно просто гулять или кататься на лыжах и санках, а после прогулки — зайти в одно из уютных кафе, любуясь по дороге ярким новогодним украшением города. В Огре также можно полюбоваться исторической застройкой и поучаствовать в творческих мастерских.

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Исторические здания Огре и сквер

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Delfi Turgid

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