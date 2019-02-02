Маршрут выходного дня: что осмотреть в живописном Приекульском крае

Приекульский край богат своими традициями, интересными объектами и великими людьми. Он связан с именем поэта Эдуарда Вейденбаума, Веселавским поместьем, природными образованиями, солнечными часами и Институтом агроресурсов и экономики. Tūrismagids, проконсультировавшись с Приекульскими туристическими организациями, рассказывает, что посмотреть и чем заняться в Приекуле и его окрестностях.

Приекульский парк и солнечные часы Лиепас

Foto: Priekuļu novada pašvaldības foto arhīvs

Приекульский солнечный парк — отличное место для прогулок в любое время года. Там есть "тропы здоровья", солнечные часы, а весной цветут рододендроны, новым сортам которых воспитанники местного детсада дали забавные названия — "Guļošais policists" ("Спящий полицейский"), "Priekuļu princis" (Приекульский принц") и "Sniega karaliene" ("Снежная королева"). Неподалеку от парка находится сад деревянных скульптур.

Адрес: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu novads

Foto: Priekuļu novada pašvaldības foto arhīvs

Солнечные часы Лиепас

В центре поселка Лиепас Приекульского края рядом с уникальным обнажением песчаника Lielā Ellīte находятся необычные солнечные часы, созданные из каменных валунов и металлических деталей.

Адрес: Rūpnīcas iela, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads