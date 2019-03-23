Маршрут выходного дня: что посмотреть и чем заняться в Иецавском крае

Delfi Turgid
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Мини-зоопарк Dobuļi
Маршрут выходного дня: что посмотреть и чем заняться в Иецавском крае
Foto: Publicitātes attēli

В самом центре Латвии, между Бауской и Ригой, находится очаровательный поселок Иецава, которому уже более 500 лет. Различные туристические объекты предлагают гостям края узнать как его историю, так и мир растений и животных, а также заняться активным отдыхом, рассказали порталу Tūrismagids представители Бауского регионального туристического информационного центра.

В Иецавском крае есть и интересные природные объекты, и культурно-исторические, там можно побродить по старинному парку, пообщаться с животными в мини-зоопарке, узнать о местных знаменитых спортсменах и простых жителях. А если захочется более активного отдыха, то можно отправиться в местный парк аттракционов.

Усадьба Дзимтмиса


Маршрут выходного дня: что посмотреть и чем заняться в Иецавском крае
Foto: Publicitātes attēli


Господский дом усадьбы Дзимтмиса – построенное в 1560 году мощное деревянное здание с отвесной двухскатной крышей, многократно перестроенное. С 1920 года здесь располагается основная школа. Рядом с господским домом в 19-м веке был разбит парк с прудом.

Желающим осмотреть здание и узнать о его истории нужно заранее договориться об экскурсии.

Адрес: Dzimtmisa, Iecavas novads

Контакты: 63946129, 29147587


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Мини-зоопарк Dobuļi

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Delfi Turgid

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