Маршрут выходного дня: что посмотреть и чем заняться в Сигулде

Прогулочные тропы Сигулды столетиями привлекают путешественников со всего мира, которые хотят насладиться уникальной культурной средой и великолепными видами. Но именно зимой эти места приобретают особую эффектность, и мы можем разглядеть детали, которые обычно скрываются под листвой. Так что же посмотреть в Сигулде? Tūrismagids вместе с представителями Сигулдского центра туристической информации дали ответы на этот вопрос.

Площадь Светку – сигулдский "край света"

На площади Светку проходят городские мероприятия, а со смотровой площадки в конце площади открывается захватывающий вид на древнюю долину Гауи и Кримулдское поместье, находящееся на правом берегу реки. Многие туристы фотографируются рядом с логотипом Сигулды — "S!".

Foto: Ginta Zīverte

А с левой стороны смотровой площадки находится имеющий международный сертификат горнолыжный центр – Городская трасса. На сигулдской трассе ежегодно проходят кубки FIS по горным лыжам, на которые съезжаются самые сильные лыжники Балтии.

Сигулдский вагончик

Променад площади Светку ведет к Сигулдскому вагончику. В этом году исполняется 50 лет, с тех пор как берега Гауи соединяет это уникальное транспортное средство, курсирующее на высоте 42 метра.

Foto: Baltic Pictures

Если вы хотите пройтись дальше пешком, то идите по лестнице к мосту через Гаую, который сейчас красиво подсвечивается.

Кримулдский серпантин

Сигулду с Кримулдой соединяет одна из самых нехарактерных для Латвии дорог — серпантин. Кримулдская серпантинная дорога была впервые благоустроена в 1862 году, когда готовились к визиту российского царя Александра II. Серпантин позволяет почувствовать историческую атмосферу.

Foto: Baltic Pictures

Кримулда

Продолжая подъем по холму, можно попасть в Кримулдское поместье, где сохранился уникальный усадебный комплекс с домом управляющего, амбаром и Швейцарским домом с выразительной деревянной резьбой. В поместье царит покой, дух древности и дух приключений. Также предлагается возможность познакомиться с местной винодельней и продегустировать вина из ягод и цветов.

Пещера Велнала

Далее отправляйтесь мимо исторического Охотничьего домика в сторону пещеры Велнала. Обнажение песчаника скалы Велнала составляет 250 метров в длину и около 15 метров в высоту. Она начала формироваться около 10 тысяч лет назад в эпоху девона. Интенсивное образование пещеры закончилось 5 тысяч лет назад. Глубина Велналы составляет 16 м, а площадь потолка – 35 кв.м.

Пешеходный мост через Гаую

Если вы продолжите идти по тропе, то уже через пару метров заметите тросовый мост. С пешеходного моста, построенного в 1979 году, открывается сказочный вид на скалу Велналы и Гаую. Перейдите по мосту на другой берег Гауи.

Foto: Baltic Pictures

Лыжные трассы

Пройдя вверх по дороге, вы доберетесь до лыжного центра Fischer и "замороженных трасс", которые сохраняют снежное покрытие и в переменчивых погодных условиях. Здесь можно арендовать лыжный инвентарь, а также согреться в сауне.

Смотровая площадка Кейзарскатс

Кейзарскатс — одна из известнейших смотровых площадок, с которой открывается воистину царский вид. Отсюда можно увидеть и Турайдский замок, и Сигулдскую бобслейную трассу. С площадки можно спуститься к берегу Гауи.

Foto: Baltic Pictures

Бобслейная и саночная трасса

На этой трассе в Сигулде проводятся международные соревнования. Кроме того, Сигулда вместе со Стокгольмом претендуют на проведения зимних олимпийских игр 2026 года.

Foto: Mareks Gaļinovskis

В завершении прогулки можно ознакомиться с этим спортивным сооружением, а также прокатиться по трассе, длина которой 1420 метров. Она имеет 16 виражей и 200-метровый тормозной путь. А над трассой с 11 ноября развевается один из крупнейших флагов Латвии.

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