Маршрут выходного дня: что посмотреть в Ауце и окрестностях

Delfi Turgid
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Маршрут выходного дня: что посмотреть в Ауце и окрестностях
Foto: Auces novada TIC arhīvs

Маленький очаровательный городок Ауце находится на самом юге Латвии — между Земгале и Курземе, недалеко от границы с Литвой и примерно в 100 километрах от Риги. Что посмотреть в Ауце и окрестностях, рассказал Tūrismagids.

Знакомьтесь — Ауце

Главный туристический объект Ауце — Вецауцский замок – был построен для графов Медемов в 1842-1845 гг. в неоготическом стиле по проекту берлинского архитектора Ф.А. Штиллера. К замку прилегает парк площадью 13 гектаров, и в нем есть красивая липовая аллея, пруды, дорожки для прогулок и скамейки. В замке можно осмотреть историческую экспозицию и выставки. А с 30-метровой башни замка открывается прекрасный вид.

Неподалеку от замка расположена окруженная деревьями Вецауская Евангелически-лютеранская церковь. Изначально она была деревянной, но после удара молнии сгорела, и в 1744 году церковь отстроили заново. Больше информации о церкви можно прочесть здесь.

Здание самоуправления Ауцского края построили примерно в 1905 году для нужд частной школы по проекту ее владельца Яниса Лагздиня из кирпичей, изготовленных на кирпичном заводе Вецауце. В разные годы в здании находились городская мэрия, участок полиции, склад зерна.

На площади Аспазияс почти всегда людно — это любимое место отдыха горожан. Раньше здесь была рыночная площадь, мощеная круглым булыжником. С 1920 по 1940 год в Ауце как минимум каждые два месяца проводились ярмарки. На первых этажах домов вокруг площади размещались магазины, трактиры и чайные.

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Ауце и окрестностях
Foto: Jānis Pikšens

На главной городской улице Райня стоит дом Нарбса, его красно-белый фасад притягивает к себе туристов как магнит. Раньше в этом здании была основная школа, в которой учились писательницы Ирма Гребзде, Ингрида Соколова и поэтесса Вероника Стрелерте, а еще раньше — торговая школа Циркаля.

Дальше путь ведет по улице Стацияс — к месту, где в 1873 году построили железнодорожную линию Елгава — Мажейкяй, а также здание станции, которую назвали Ауце.

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Delfi Turgid

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