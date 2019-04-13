Маршрут выходного дня: что посмотреть в Бауске

Delfi Turgid
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Места прогулок для семей с детьми
Маршрут выходного дня: что посмотреть в Бауске
Foto: J.Katkevičs

Расположившаяся между тремя реками Бауска выстояла в штормах всех эпох и летом этого года отметит свое 410-летие. Tūrismagids с помощью Бауского туристического информационного центра (ТИЦ) рассказывает, что можно посмотреть и чем заняться в Бауском крае.

Исторический центр Бауски

В Старом городе Бауски сохранилась планировка 16-го века и застройка с 18-го по 20-й века, поэтому это идеальный объект осмотра для всех, кто интересуется архитектурой и памятниками, рассказывающими о различных исторических событиях. Старый город можно посмотреть и в сопровождении гидов Музея Бауски.

Самым древним сохранившимся зданием в Старом городе является Бауская лютеранская церковь Святого Духа, где хранятся свидетельства истории города.

В 1615 году Курляндский герцог Фридрих разрешил Бауске построить ратушу. В 17-м веке Бауская ратуша была самой крупной и роскошной в Курляндии и Семигалии, а в наше время это единственная реконструированная ратуша 17-го века в Латвии.

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Бауске
Foto: Bauskas TIC arhīvs

В свою очередь, истоки города нужно искать на полуострове, в месте слияния рек Муса и Мемеле, где уже в середине 15-го века находился Бауский замок. Это единственный в Латвии восстановленный замок эпохи ренессанса, выполненный в стиле маньеризма, который состоит из Кетлерской резиденции и руин крепости Ливонского ордена. В 28 помещениях замка можно ознакомиться со старинным интерьером, историческими экспозициями и художественными выставками.

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Места прогулок для семей с детьми

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Delfi Turgid

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