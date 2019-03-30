Маршрут выходного дня: что посмотреть в Броцени и окрестностях

В весенние выходные, несомненно, стоит вырваться из дома и посмотреть какое-то место в Латвии. А как насчет поездки в Броцени? DELFI Tūrismagids, проконсультировавшись у специалистов по стратегическому планированию Броценской краевой думы, предлагает идеи для прогулки по Броцени и его окрестностям.

Смотровая башня возле озера Циецерес

Foto: DELFI

В Саулриети в Циецерской волости на искусственном холме на берегу озера Циецерес прошлым летом открыли 18-метровую смотровую вышку. Рядом обустроена территория для отдыха со скамейками, местом для пикника и информационным стендом.

Foto: DELFI

С башни открывается прекрасный вид на озеро, часть Броцени и часть Салдуса. Находиться на вышке могут одновременно 15 человек.