Маршрут выходного дня: что посмотреть в Гробине

О бывшей скандинавской колонии свидетельствует Гробиньский археологический ансамбль с очень хорошо сохранившейся структурой. Полученные при археологических раскопках материалы разнообразны и уникальны. Именно поэтому памятники Гробиньского археологического ансамбля включены в Национальный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гробиньский археологический ансамбль состоит из нескольких памятников одного времени: Гробиньский средневековый замок с бастионами, Гробиньское городище (гора Скабаржа) и древние кладбища Приедиенс, Аткални, Смукуми и Пурани, которые компактно размещены в Гробине и ее окрестностях.