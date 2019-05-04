Маршрут выходного дня: что посмотреть в Гробине

Территория Гробини была населена еще в каменном веке, а в первые столетия нашей эры там обосновались курши. Это место обвито легендами и историями, которую хранят здешние камни и земля. DELFI Tūrismagids вместе с Гробиньским туристическим информационным центром рассказывают, что можно посмотреть в Гробине и окрестностях.
Гробиньский археологический ансамбль
О бывшей скандинавской колонии свидетельствует Гробиньский археологический ансамбль с очень хорошо сохранившейся структурой. Полученные при археологических раскопках материалы разнообразны и уникальны. Именно поэтому памятники Гробиньского археологического ансамбля включены в Национальный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Гробиньский археологический ансамбль состоит из нескольких памятников одного времени: Гробиньский средневековый замок с бастионами, Гробиньское городище (гора Скабаржа) и древние кладбища Приедиенс, Аткални, Смукуми и Пурани, которые компактно размещены в Гробине и ее окрестностях.
В свою очередь, река Аланде как объединяющий элемент ландшафта связывает эти исторические места и события. Новая прогулочная тропа комплекса отдыха на реке Аланде подходит для прогулок пешком, на велосипеде, для родителей с детской коляской, а также для людей с нарушениями двигательных функций.
- 1. Гробиньский средневековый замок
- 2. Гробиньский променад
- 3. Мемориальные комнаты и музеи
- 4. Поместье Ташу и озеро
- 5. Приморское место отдыха Liedagi
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