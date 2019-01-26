Маршрут выходного дня: что посмотреть в Мазсалаце и ее окрестностях

Мазсалаца — небольшой городок на севере Видземе, который начал образовываться в середине 19-го века на месте пересечения пяти дорог. До 1925 года у него было немецкое название — Salisburg, происходившее от старинного замка, стоявшего на берегу Салацы. Tūrismagids рассказывает, что в Мазсалаце может привлечь путешественника.

Природная тропа Сканякална

Foto: Lana Cēse

Эта тропа пролегает по красивейшему участку долины реки Салацы — парку Сканякалнс на правом берегу реки вниз по течению от Мазсалацы. Это довольно популярный маршрут для походов и отдыха. Здесь можно увидеть живописные песчаниковые обнажения, извилистые изгибы реки. В парке находятся смотровые платформы и деревянные скульптуры птиц и гномов, а также множество природных объектов: сосна Вилкачу, Камень черта, пещера Ангелов, ступени Снов, пещера Черта, Скабумбаля, Тропа гномов.

Горка Сканяйскалнс ("громкая горка") известна своим звучным эхо: попробуйте забраться наверх и сказать что-то погромче — эффект впечатляющий. Как это место выглядит зимой, мы показывали здесь.