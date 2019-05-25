Маршрут выходного дня: что посмотреть в окрестностях озера Усмас

Расположенное в Курземе озеро Усмас — большое и красивое, а в его окрестностях находится несколько интересных объектов, поэтому сюда однозначно стоит приехать, пишет DELFI Tūrismagids.

На северо-восточном берегу озера Усмаc, примерно в километре от него, на холме стоит деревянная смотровая башня высотой 26 метров, с которой открывается красивый вид на озеро, острова и лес.

На озере находится остров — Морицсала, на котором уже более 200 лет не ведется хозяйственная деятельность. Там очень старый лес и много редких растений и насекомых, а также единственная в Латвии колония рыбных орлов. На острове обитает 222 вида бабочек, и некоторые из них не встречаются больше нигде в Балтии. Морицсальский заповедник включен в сеть охраняемых природных территорий Европейского союза "Natura 2000".