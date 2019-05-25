Маршрут выходного дня: что посмотреть в окрестностях озера Усмас

Расположенное в Курземе озеро Усмас — большое и красивое, а в его окрестностях находится несколько интересных объектов, поэтому сюда однозначно стоит приехать, пишет DELFI Tūrismagids.
На северо-восточном берегу озера Усмаc, примерно в километре от него, на холме стоит деревянная смотровая башня высотой 26 метров, с которой открывается красивый вид на озеро, острова и лес.
На озере находится остров — Морицсала, на котором уже более 200 лет не ведется хозяйственная деятельность. Там очень старый лес и много редких растений и насекомых, а также единственная в Латвии колония рыбных орлов. На острове обитает 222 вида бабочек, и некоторые из них не встречаются больше нигде в Балтии. Морицсальский заповедник включен в сеть охраняемых природных территорий Европейского союза "Natura 2000".
Морицсалу можно осмотреть, прогуливаясь по новой дощатой тропе Элкрага, ведущей вдоль озера Усмас. Длина тропы 300 метров, и она приспособлена для лиц с нарушениями функций движения, сениоров и семей с маленькими детьми. Отдохнуть можно на благоустроенной платформе, где размещены скамейки.
Деревянный храм на берегу озера Усмас был уже в начале 18-го века, а стоящая сегодня на старом фундаменте Усмасская церковь Святого Петра построена в 1936 году. Ее постепенно восстанавливают.
Неподалеку находится еще одно интересное деревянное строение — Усмасская церковь Христа.
На левом берегу реки Стенде растет сосна, которая поражает своими размерами: ее окружность составляет более четырех метров, а высота — 24 метра.
Рядом с озером растет и могучая липа, у которой сейчас зеленеют два ствола, а раньше, как говорят, их было целых девять.
На небольшом расстоянии от озера Усмас, в 200 метрах от дороги находится озеро Лачкрога. Когда вы подойдете к озеру, перед вами откроется очень красивый пейзаж, а вода в озере такая прозрачная, что видно дно. Этот необычный природный объект возник на месте известнякового карьера, благодаря чему поступающая в водоем родниковая вода приобрела такой цвет. В ясный солнечный день озеро смотрится наиболее красиво.
Озеро находится недалеко от Ренды, где есть и другие интересные природные объекты, например, Ивандские водопады. Два водопада — Валдату и Ивандес румба — находятся по соседству. Водопад Ивандес румба — крупнее, его высота — около 2 метров, а ширина — 10 метров. А если вы пройдете метров двести вдоль реки против течения, то увидите второй водопад — Валдату румба, высота которого 1,5 метра, а ширина — 5 метров. Во всей красе эти водопады предстают, когда речка наиболее полноводна — ранней весной во время таяния снегов и осенью, когда идут дожди.
Более подробную информацию об озере вы найдете здесь.
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