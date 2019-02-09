Маршрут выходного дня: что посмотреть в Прейли и окрестностях

Если вы хотите выбраться на день из столицы, то Tūrismagids рекомендует отправиться в латгальский городок Прейли. А работники Прейльского туристического информационного центра (ТИЦ) составили 10-километровый маршрут для прогулки по городу, в который включили самые популярные объекты.

Маршрут — кольцевой, то есть вы можете начать прогулку по Прейли с его любой точки.

Если вы стартуете от туристического центра (Preiļu novada TIC), то дальше маршрут вас ведет к Прейльской Римско-католической церкви, высота которой — более 30 метров.

Foto: Preiļu novada TIC arhīvs

На бульваре Райня вы увидите "Зеленую аптеку", которая здесь работает уже почти сто лет. Еще один интересный объект для туристов "Королевство кукол" — галерея кукольного мастера Владлены. Во дворе дома находятся два миниатюрных замка с башнями, мостами и водяными мельницами. А в самой галерее вам откроется мир сказок и фантазий. Здесь также можно примерить один из 600 старинных нарядов.

Foto: Preiļu novada TIC arhīvs

На бульваре Райня также расположен Прейльский музей истории и прикладного искусства. Его экспозиция рассказывает об истории края начиная с древнейших времен и до наших дней.

Foto: Preiļu novada TIC arhīvs

В конце бульвара находится Прейльское поместье с красивым парком. Справа от парковых ворот вы увидите домик сторожа, в котором устроен музей быта 19-го века.

Foto: Preiļu novada TIC arhīvs

Слева от ворот находится капелла Прейльского парка, которая недавно отпраздновала уже свой 200-летний юбилей, она полностью реконструирована, с фантастической акустикой, и в ней, предварительно договорившись с туристическим информационным центром, можно послушать пение Ирины Кьяркужи. В репертуаре как духовные, так и светские песни. Во время высокого туристического сезона капелла открыта для посетителей каждый день и в ней можно увидеть репродукции картин художников эпохи Возрождения Италии, Испании и Нидерландов, а также скульптуры Эвы Упениеце.

Foto: Gunārs Vilcāns

Представители ТИЦ призывают продолжить маршрут вдоль улицы Андрея Паулана и пройти мимо могил воинов, погибших во Второй мировой войне, и мемориального ансамбля "Прерванная песня".

Foto: Gunārs Vilcāns

Далее вы попадете в ту часть Прейльского парка, которую ежедневно используют жители – здесь есть трасса для нордической ходьбы и лыжная трасса. Неподалеку находится эстрада под открытым небом, открытая в 1979 году, и вмещающая до 4000 зрителей.

Foto: Diāna Černenko

Пройдя по романтическим тропинкам парка, пересекая его каналы по мостикам, вы попадеде к восстановленному летом прошлого лета острову Евы и Адама с маленькой эстрадой под открытым небом.

Foto: Gunārs Vilcāns

Далее вы увидите руины Прейльского замка, который уже несколько лет восстанавливают, а затем увидите руины графской конюшни. Все это было построено в середине 19-го века.

Foto: Diāna Černenko

Вокруг паркового пруда — благоустроенный пляж, а летом по пруду можно бесплатно кататься на катамаранах и лодках. Рядом — волейбольная и футбольная площадка, а также теннисные корты и первая в Латгалии трасса BMX.

Foto: Preiļu novada TIC arhīvs

А летнее пляжное кафе с террасой Pampūkas предлагает домашнее мороженое с сыром чеддар и три вида сырного печенья (соленое, карамелизированное и чили). Ну и, конечно, горожане гордятся продукцией местной сыроварни Preiļu siers.

Foto: Preiļu novada TIC arhīvs

Когда вы покинете парк, то может зайти в хозяйство по выращиванию улиток Ošu mājas, и вам расскажут о жизни улиток и угостят деликатесами, а женщинам предложат процедуру спа с улитками — настоящий эликсир молодости.

Foto: Preiļu novada TIC arhīvs

Когда будете возвращаться в город, загляните в художественную галерею Moto & Metal nester custom. Там представлены работы, созданные из деталей мотоциклов и машин, а также уникальные мотоциклы, сделанные вручную. В местном кафе можно попробовать шоколадные рабочие инструменты, а в "фотокомнате" сделать необычную фотосессию.

Больше информации о галерее найдете здесь.

Foto: Preiļu novada TIC arhīvs

Далее можете зайти в дом керамики Поликарпа Чернявского, где собраны керамические предметы разного времени, форм и назначения.

Недалеко от Прейли, в Силаяни, находится колыбель латгальской керамики и дом современного керамиста Райво Андерсонса. Под руководством мастера любой желающий может попробовать изготовить что-нибудь из глины, а мастер потом обожжет ваше изделие и пришлет по почте.

Затем вы пройдете еще небольшой отрезок маршрута по району частных домов и вернетесь к начальной точке — ТИЦ.

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