Маршрут выходного дня: что посмотреть в Рундальском крае

Delfi Turgid
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Мазмежотненское поместье
Маршрут выходного дня: что посмотреть в Рундальском крае
Foto: DELFI

Рундальский край многим знаком благодаря его самой крупной достопримечательности — Рундальскому дворцу. Но в этом крае находятся и другие, менее известные, но не менее интересные туристические объекты. DELFI Tūrismagids вместе с представителями Бауского регионального туристического информационного центра рассказал, что еще можно посмотреть в Рундальском крае.

Рундальский край находится на территории Земгале, которая была населена много веков назад, о чем свидетельствует Межотненское городище — одно из крупнейших поселений древних земгальцев с 9-го по 13-й век.

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Рундальском крае
Foto: Publicitātes attēli

Если въезжать в край со стороны Бауски, то взгляду открывается характерный для Земгале пейзаж с обширными полями, контраст которым создают культурно-исторические объекты, внезапно появляющиеся перед глазами путешественников.

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Рундальском крае
Foto: Publicitātes attēli

Насладиться аристократической атмосферой 18-го века можно в Рундальском дворце и его прекрасном парке. В каждое время года там цветут разные цветы, а с мая — большой розовый сад. Тем, кто любит керамику ручной работы, будет интересно погостить у латвийских мастеров и увидеть, как создается керамическая посуда.

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Рундальском крае
Foto: Publicitātes attēli

Есть чем заняться в крае и любителям активного отдыха — для велотуристов создан однодневный маршрут "Bauskas apkārtnes pilis" (веломаршрут №401), который ведет по Рундальскому и Баускому краям. В крае также возможна лицензированная ловля вимбы, а в Рундальском центре отдыха можно взять напрокат лодку.

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Мазмежотненское поместье

Source info

Delfi Turgid

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