Маршрут выходного дня: что посмотреть в Салдусском крае

Вдоль берегов реки Циецере и глубже в парке много узких романтических тропинок и широких прогулочных троп.

История Калнсетского парка началась с создания Калнамуйжи. Во второй половине 19-го века барон Георг фон Реке основал на живописных и холмистых берегах реки Циецере усадьбу под названием Berghof, или Калнамуйжа, и разбил ландшафтный парк. Сегодня в господском доме усадьбы Калнамуйжа, построенном в 1872 году, находится Салдусский техникум. Сохранились и некоторые хозяйственные постройки имения, в том числе водяная мельница, расположенная в восточной части парка.