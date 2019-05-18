Маршрут выходного дня: что посмотреть в Салдусском крае

Салдусский край полон жизнедеятельных людей. Если вы раздумываете, куда бы поехать в выходные, то DELFI Tūrismagids в этот раз рекомендует отправиться именно туда и рассказывает, чем там заняться и что посмотреть.
Калнсетский парк и Калнамуйжа
Вдоль берегов реки Циецере и глубже в парке много узких романтических тропинок и широких прогулочных троп.
История Калнсетского парка началась с создания Калнамуйжи. Во второй половине 19-го века барон Георг фон Реке основал на живописных и холмистых берегах реки Циецере усадьбу под названием Berghof, или Калнамуйжа, и разбил ландшафтный парк. Сегодня в господском доме усадьбы Калнамуйжа, построенном в 1872 году, находится Салдусский техникум. Сохранились и некоторые хозяйственные постройки имения, в том числе водяная мельница, расположенная в восточной части парка.
Через парк протекает извилистая река Циецере, которая в 17-м веке была судоходной – во времена герцога Екаба река использовалась для перевозки продукции, производившейся в окрестностях Салдуса. Сегодня протекающая по территории парка Циецере — мелководная и каменистая. Возле эстрады на реке искусственно образован небольшой водопад.
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