Маршрут выходного дня: что посмотреть в Вецумниекском крае

Delfi Turgid
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Образцовые дома и сады
Маршрут выходного дня: что посмотреть в Вецумниекском крае
Foto: Publicitātes attēli

В Вецумниекском крае масса всего интересного, пишет Tūrismagids. Это и латышский стиль жизни, и уникальная природа. В крае отмечают традиционные праздники: весной — в честь посевной, а осенью — в честь сбора урожая.

В Вецумниекский край легко добраться по дороге, ведущей из Риги в Литву. Он понравится и любителям культурного туризма, и любителям активного отдыха.

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Вецумниекском крае
Foto: Publicitātes attēli

В Вецумниекском крае можно рыбачить (например, на Старом Вецумниекском озере) или кататься на лодке, а для велотуристов создан двухдневный маршрут "Bagātā Zemgale", который позволяет наслаждаться природой Вецумниекского и Бауского краев.

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Вецумниекском крае
Foto: Publicitātes attēli

Любителям попариться в бане рекомендуют комплекс отдыха "Lielzemenēs" в Вецумниеках или "Dvēseles dziednīcā" в Барбеле.

Кстати, в поселке Барбеле можно осмотреть лютеранскую церковь, построенную в 1789 году и перестроенную в 1882 году. В поселке также есть музей под открытым небом "Мельница Аусеклю" с большой коллекцией старинных рабочих инструментов и техники. А неподалеку находится уникальный Барбельский серный источник.

Возле самой границы Латвии, на берегу реки Мемеле, находится поселок Скайсткалне с уникальной католической церковью, музеем, поместьем и традиционной для региона деревянной застройкой. Там же можно осмотреть карстовые впадины.

Далее — немного подробнее об интересных объектах края!


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Образцовые дома и сады

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Delfi Turgid

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