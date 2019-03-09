Маршрут выходного дня: что посмотреть в Вецумниекском крае

В Вецумниекском крае масса всего интересного, пишет Tūrismagids. Это и латышский стиль жизни, и уникальная природа. В крае отмечают традиционные праздники: весной — в честь посевной, а осенью — в честь сбора урожая.

В Вецумниекский край легко добраться по дороге, ведущей из Риги в Литву. Он понравится и любителям культурного туризма, и любителям активного отдыха.

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В Вецумниекском крае можно рыбачить (например, на Старом Вецумниекском озере) или кататься на лодке, а для велотуристов создан двухдневный маршрут "Bagātā Zemgale", который позволяет наслаждаться природой Вецумниекского и Бауского краев.

Foto: Publicitātes attēli

Любителям попариться в бане рекомендуют комплекс отдыха "Lielzemenēs" в Вецумниеках или "Dvēseles dziednīcā" в Барбеле.

Кстати, в поселке Барбеле можно осмотреть лютеранскую церковь, построенную в 1789 году и перестроенную в 1882 году. В поселке также есть музей под открытым небом "Мельница Аусеклю" с большой коллекцией старинных рабочих инструментов и техники. А неподалеку находится уникальный Барбельский серный источник.

Возле самой границы Латвии, на берегу реки Мемеле, находится поселок Скайсткалне с уникальной католической церковью, музеем, поместьем и традиционной для региона деревянной застройкой. Там же можно осмотреть карстовые впадины.

Далее — немного подробнее об интересных объектах края!