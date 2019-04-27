Маршрут выходного дня: идеи для весенней поездки в Кокнесский край

На улице все зеленеет и цветет, а теплое солнце так и манит на прогулку. DELFI Tūrismagids предлагает отправиться в эти выходные в одно из чудесных мест, находящееся в самом сердце Латвии, — в Кокнесский край, который не только радует красивой природой, но и дает возможность совершить путешествие во времени.
Руины Кокнесского замка
Кокнесский замок был одним из самых больших и значимых средневековых замков на территории Латвии. В 1209 году епископ Альберт дал указание построить его на месте бывшего древнего латышского деревянного замка. Во времена Северной войны, в 1701 году, саксонцы при отступлении взорвали замок, и он больше не был восстановлен, рассказывает Latvia Travel. До 1966 года развалины замка находились на высокой горе, но после постройки водохранилища Плявиньской ГЭС его основание затопили воды Даугавы и Персе.
Красивее всего стены древнего замка смотрятся на закате, навевая романтическое настроение. Руины замка находятся на территории Кокнесского парка, вход в который платный. Здесь расположен экспозиционный павильон, в котором можно узнать о том, как выглядело это место до затопления водохранилищем Плявиньской ГЭС, и увидеть исторические экспонаты, найденные при археологических раскопках. Когда-то в Кокнесе была своя валюта, а теперь каждый желающий может себе выковать свою монету. Также можно арендовать костюм монаха и аудиогид, поиграть в игры "Цирк", "Древний Гaнзейcкий город Кокнесе" и собрать пазл "Руины средневекового замка Кокнесе". Кроме того, в парке предлагается экскурсия "В камерe пыток".
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