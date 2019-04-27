Маршрут выходного дня: идеи для весенней поездки в Кокнесский край

Красивее всего стены древнего замка смотрятся на закате, навевая романтическое настроение. Руины замка находятся на территории Кокнесского парка, вход в который платный. Здесь расположен экспозиционный павильон, в котором можно узнать о том, как выглядело это место до затопления водохранилищем Плявиньской ГЭС, и увидеть исторические экспонаты, найденные при археологических раскопках. Когда-то в Кокнесе была своя валюта, а теперь каждый желающий может себе выковать свою монету. Также можно арендовать костюм монаха и аудиогид, поиграть в игры "Цирк", "Древний Гaнзейcкий город Кокнесе" и собрать пазл "Руины средневекового замка Кокнесе". Кроме того, в парке предлагается экскурсия "В камерe пыток".