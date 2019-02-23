Маршрут выходного дня: как провести время с семьей в Вентспилсе

Вентспилс – отличное место для отдыха с семьей и детьми. Что именно там можно посмотреть и где побывать? Tūrisma Gids вместе с Вентспилсским туристическим информационным центром предлагает несколько идей.

Места для прогулок

Во время прогулки по Вентспилсу можно встретить 27 скульптур коров разных цветов, которые стали узнаваемой достопримечательностью города.

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А если вам нравится шум волн и ветер, то оправляйтесь на прогулку по обновленному Южному молу, рассматривая по пути корабли. Можно также подняться на смотровую вышку.

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Продолжить прогулку можно в Приморском парке, где находится Тропа джунглей с детскими аттракционами, а также Тропа якорей, самый большой из которых весит 23 тонны, а его высота — шесть метров.

Любители природы могут отправиться к озеру Бушниеку, вокруг которого проложены пешеходные и велодорожки. А любители активного образа жизни могут выйти на Тропу здоровья, где есть чем заняться людям любого возраста.

Foto: Publicitātes attēli

Замок Ливонского ордена

Замок Ливонского ордена — самое старое здание в Вентспилсе и старейшая средневековая крепость в Латвии, которая хорошо сохранилась. А капелла замка — старейшее сохранившееся церковное здание в Курземе. В здании замка действует музей.

Foto: Publicitātes attēli

С помощью цифровой экспозиции "Dzīvā vēsture" ("живая история") можно путешествовать по Вентспилсу сквозь столетия. В замке регулярно проводят выставки, концерты и прочие культурные мероприятия. Для молодого поколения в музее устраивают творческие мастерские и образовательные занятия.

Музей наук и технологий "Kurzemes Democentrs"

Музей предлагает детям и подросткам увлекательное и познавательное знакомство с миром технологий. Здесь, в том числе, можно узнать все новое об изменении климата и его последствиях, а также возможных решениях.

Foto: Publicitātes attēli

Планетарий

В Вентспилсе находится единственный в Балтии цифровой планетарий, в котором можно узнать тайны вселенной. Здесь предлагают послушать интересные рассказы руководителя планетария, посмотреть увлекательные звездные шоу, фильмы о природе и вселенной, а также о достижениях современной астрономии.

Foto: Publicitātes attēli

Парк водных приключений и SPA

Если вам необходимо расслабиться и восстановить внутренний покой, то стоит отправиться в Парк водных приключений и SPA. Там можно сходить в баню, поплавать и насладиться расслабляющей атмосферой.

Foto: Publicitātes attēli

В зоне водных аттракционов есть сауна, бассейн с искусственными волнами и массажными струями, а также теплый бассейн с водным каскадом. Посетителей, которые предпочитают экстремальный отдых, ждут водные спуски и горная река. Самые маленькие посетители могут поплавать в мелководном бассейне. А в соляной комнате звучит успокаивающая музыка, которая помогает релаксации.

Дом ремесел

В построенном в 18-м веке здании школы, в которой учился знаменитый Кришьянис Баронс, расположился Дом ремесел. Там можно посмотреть учебный класс, оборудованный в стиле 19-го века, а также (по предварительной записи) можно принять участие в старинном уроке и других образовательных программах.

Мини-зоопарк Buki

Мини-зоопарк Buki открыт круглый год. Здесь можно покормить и погладить альпаку и одногорбого верблюда, кроликов и коз; увидеть павлинов, жемчужных кур и других обитателей зоопарка.

Foto: Publicitātes attēli

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