Маршрут выходного дня: природные тропы и рождественские украшения в Энгурском крае

Световой день сейчас короче, поэтому Tūrismagids предлагает для поездки на выходные очень красивый, но не дальний маршрут — Энгуре и Лапмежциемс. Там вас ожидает прогулка и по побережью, и по красиво украшенному парку.

Если вы едете из Риги, то остановитесь перед АЗС, возле знака начала поселка Лапмежциемс, и идите к морю, которое прекрасно и зимой.

Foto: Delfi foto lieltotājs Sniegpulksteniite

Пройдите по Купскалнской природной тропе вдоль Силиньупие до моря. Начало тропы — прямо возле вышеупомянутого знака, а автомобиль можно оставить на противоположной стороне дороги. Если захочется подкрепиться, то выше по шоссе будет небольшой киоск с копченой рыбой.

Двигаясь дальше по Талсинскому шоссе, в Рагациемсе сверните направо и поезжайте до местечка Ragaciema sedums, где находится маленький рыбацкий музей под открытым небом. Здесь можно сделать очень красивые фотографии.

Справа от дороги из Рагациемса в Клапкалнциемс простирается лес, который называют Gausā jūdze. Там есть информационный стенд, деревянные дорожки к морю и места для отдыха, где можно и разжечь костер. А пока вы печете на огне сосиски, дети могут разложить под елочками и кустиками угощения для зайчиков — морковку и яблоки.

Foto: DELFI

После небольшого пикника можно отправляться дальше в сторону Энгуре. Сразу за Клапкалнциемсом, справа от дороги, начинается красивая природная тропа Лачупитес с дендрарием. По ней можно дойти и к морю, и к маленьким домикам.

На всю прогулку у вас уйдет около 40 минут.

Foto: DELFI

Затем поезжайте вперед, а в Плиеньциемсе снова сверните направо, к морю. Здесь начинается входящая в природный заказник Plieņciema kāpa тропа, которая ведет через белую дюну, защищающую старый рыбацкий поселок от морских ветров. Это место примечательно еще и тем, что в 1810 году на местном курорте шесть недель провела супруга императора Александра I — Елизавета.

Foto: Andris Jermuts

А когда вы нагуляетесь у моря и уже начнет смеркаться, то самое время отправиться в Энгуре и заглянуть в парк Зушуциема, украшенный ярко подсвечиваемыми художественными композициями и скульптурами на рыбацкую тему. Детям понравится большой "садок для рыбы", по которому можно полазить. Парк находится около стадиона, и с парковкой у вас не будет проблем. В Энгуре также есть несколько кафе, где вы сможете согреться чашкой кофе или чая, прежде чем отправитесь в обратный путь.

Foto: Andris Jermuts

Рождественские украшения в латышском стиле можно увидеть и в Лапмежциемском парке, возле спортивного холла.