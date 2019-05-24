Мистический Зилайскалнс. Шесть причин посетить по-настоящему святое место

Зилайскалнс под Валмиерой имеет для Латвии особое значение, но на наш взгляд хотя бы раз в жизни наведаться в это место должен каждый. Местные жители считают его "местом силы" — одним из тех, вокруг которого происходят непонятные явления, а в людях открывается то, что и сами они в себе не подозревали.

Подробно о нем со ссылкой на представителя Коценской краевой думы пишет "Tūrismagids", а "Тургид" публикует сокращенный перевод.

Само название — Зилайскалнс, по мнению местных жителей, указывает не на цвет горы, а имеет отношение к древнеславянской "силе". Хотя и цвет тут тоже "причем" — гору нередко покрывает синеватая дымка, которая поднимается из окрестных домов. Но гора знаменита, конечно, не только этим.

Зилайскалнс — святое место, овеянное легендами